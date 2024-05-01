Altın bilezikte gelenek bozuldu! İşte satarken zarar ettirmeyen model

01 May 2024 10:03 - Güncelleme : 01 May 2024 10:07

Altın fiyatlarının sürekli artması sarı metalin gram fiyatını 2 bin 400 seviyelerinin üzerine taşıdı. Bir adet burgu bileziğin fiyatı ise 74 bin TL’yi aştı. Fiyatlar sürekli artmaya devam ederken bilezikte moda da değişti. Düğünlerde takılan ya da yatırım amaçlı alınan gösterişli bilezikler yerini ajda bilezikler aldı.

İSTENİLEN GRAMDA YAPILABİLİYOR

Ajda bilezikler satarken değer kaybına neden olmuyor. Ayrıca istenilen gramda yapılabiliyor. İnce ve zarif yapılarıyla dikkatleri üzerine çeken ajda model bilezikler, kullanıcılarına zarif bir görünüm sunarken aynı zamanda şıklık ve estetik açısından da öne çıkıyor.

Geleneksel takı tasarımlarından farklı olarak, minimal detaylarıyla sade ve şık bir görünüm sunan bu bilezikler, her türlü kıyafetle uyum sağlayabilme özelliğiyle de tercih sebebi oluyor.

AJDA MODEL TREND OLDU

Kentte kuyumculuk yapan Nurullah Koçak Börekçi, ajda model bilezik modellerinde alt sınırın 10 gramla başladığını ve vatandaşın isteğine göre yukarı aşağı her gramda da yapılabildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Şu anda işlemesiz olan ajda bilezik modeli adını verilen bu grup bilezikler modelleri trend oldu. Bu bilezikler için işçilik farkı alınmıyor deniliyor ama aslında sadece fantezi bilezik grubunda işçilik var. Onun dışında ki bileziklerde de bir işçilik olmuyor.

GÜNDE 150 ADET SİPARİŞ GELİYOR

Yaklaşık altı aydır ajda bilezik, kibrit çöpü modelleri, zikzak modeller rövanşta. Bu bilezik modellerine Sivas’ta ilgi oldukça yoğun. Sipariş alıyoruz günlük yaklaşık olarak 150 tane bilezik yapıyoruz. İşçilik farkı alınmıyor deniliyor bundan dolayı da talep ediliyor.

Aynı zamanda gramı az oluyor bu da alım gücünü biraz daha artırıyor. Bu bilezik modellerinde alt sınır 10 gramla başlıyor vatandaşın isteğine göre yukarı aşağı her gramda da yapabiliyoruz. Şu anda bu modeller halkın gözdesi.