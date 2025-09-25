Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Dükkan gören hatıra fotoğrafı çektirecek: İşte en az ve en çok esnaf olan şehirler

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu verilerine göre Türkiye'de ağustos sonu itibarıyla esnaf sayısı 2 milyon 287 bin 3'e ulaşırken nüfusa göre en fazla esnafın bulunduğu il Burdur olarak kaydedildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 17:23

Ahilik Haftası kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu verilerinden yapılan derlemeye göre, 31 Ağustos itibarıyla Türkiye'de esnaf iş yeri sayısı 2 milyon 546 bin 938 olarak belirlendi. Ülkedeki toplam esnaf sayısı ise 2 milyon 287 bin 3 olarak kayıtlara geçti. Esnaf sayısının nüfusa göre en fazla olduğu il yüzde 4,92 ile çıktı. Nüfusu 275 bin 826 olan ilde 13 bin 581 esnaf bulunuyor.

Dükkan gören hatıra fotoğrafı çektirecek: İşte en az ve en çok esnaf olan şehirler

EN ÇOK ESNAF BURDUR'DA

Nüfusa göre esnaf yoğunluğunda Burdur'u yüzde 4,56 ile Çanakkale takip etti. Nüfusu 568 bin 966 olan ilde 25 bin 945 esnaf faaliyet gösteriyor. Esnaf sayısının en yoğun olduğu diğer iller ise Artvin, Muğla ve Nevşehir olarak sıralandı.

Dükkan gören hatıra fotoğrafı çektirecek: İşte en az ve en çok esnaf olan şehirler

EN AZ ESNAF BATMAN'DA

Nüfusa göre esnaf sayısının en az olduğu il ise yüzde 1,14 ile Batman olarak tespit edildi. 654 bin 528 kişinin yaşadığı ilde 7 bin 474 esnaf bulunuyor. Batman'ın ardından yüzde 1,15 ile Şırnak geliyor. 570 bin 826 nüfuslu ilde 6 bin 559 esnaf faaliyet gösteriyor. Esnaf oranının en düşük olduğu diğer iller ise Diyarbakır, Siirt, Ağrı ve Bingöl olarak hesaplandı.

Dükkan gören hatıra fotoğrafı çektirecek: İşte en az ve en çok esnaf olan şehirler

TOPLAM NÜFUSUN 2,67'Sİ ESNAF

Esnaf sayısı, Türkiye'nin 85 milyon 664 bin 944 kişilik nüfusunda yüzde 2,67'sine karşılık geliyor. Türkiye'de en fazla esnaf 282 bin 106 ile 'da bulunuyor. İstanbul'u 139 bin 166 ile İzmir, 125 bin 699 esnafla takip ediyor. Esnaf sayısı en az il ise Bayburt olarak kayıtlarda yer alıyor. Bu ilde 2 bin 195 esnaf faaliyet gösteriyor. Bayburt'u 2 bin 457 esnafla Ardahan, 2 bin 642 esnafla Tunceli izliyor.

ETİKETLER
#istanbul
#burdur
#Ankara
#Türkiye Esnafı
#Esnaf Sayısı
#Ahilik Haftası
#Esnaf Yoğunluğu
#Ekonomi
