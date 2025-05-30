Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme takvimi netleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi emeklileri sevindirecek ikramiye tarihlerini açıkladı. Bu yıl 4 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesi, dul ve yetim maaşı alanlara da hisseleri oranında yatırılacak. Tüm ödemeler bayramdan önce, maaş hesapları üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, 2025 yılında dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyelerini hangi tarihte alacak? Ödeme takvimi netleşti. İşte merak edilen ödeme detayları…

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca emekli ve hak sahibi, bayram ikramiyesi ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Emekli vatandaşların yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar da ikramiyeden yararlanıyor. Peki, 2025 yılında dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesini ne zaman alacak? İşte detaylar…

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile emekli bayram ikramiyesi takvimini duyurdu. Açıklamaya göre, ikramiye ödemeleri en geç 4 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlanacak. Ancak dul ve yetim aylığı alanlara özel ödeme günü henüz netleşmiş değil. Bu kesime yapılacak ikramiye ödemelerinin de aynı takvim çerçevesinde, 4 Haziran’a kadar yatırılması bekleniyor.

KİM NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Bayram ikramiyesi miktarı, maaş hissesi oranına göre değişiklik gösteriyor. İşte 2025 yılı için belirlenen ödeme tutarları:

%75 hisse oranıyla dul maaşı alanlara : 3.000 TL

: 3.000 TL %50 hisse oranıyla dul maaşı alanlara : 2.000 TL

: 2.000 TL %25 hisse oranıyla ölüm aylığı alanlara (yetim): 1.000 TL

Dul ve yetim maaşı hissesi, vefat eden sigortalının geride bıraktığı kişi sayısına ve yakınlık derecesine göre belirleniyor. Örneğin, sigortalının sadece eşi varsa yüzde 75, çocuklarla birlikte paylaşılıyorsa eşe yüzde 50 oranında ödeme yapılıyor.

EMEKLİLERE ÖDEME TAKVİMİ

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ise sigorta türüne göre şu şekilde ödenecek:

Bağ-Kur (4B) kapsamında gelir/aylık alanlara : 31 Mayıs 2025

: 31 Mayıs 2025 Emekli Sandığı (4C) kapsamında aylık alanlara : 1 Haziran 2025

: 1 Haziran 2025 SSK (4A) kapsamında gelir/aylık alanlara: 2-3-4 Haziran 2025

Emeklilerin yanı sıra şampiyon sporcular, yaşlılık aylığı alanlar, gaziler, şehit yakınları ve diğer hak sahipleri de ikramiyeden yararlanacak.