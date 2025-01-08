Dul ve yetim maaşları değişti! Son tablo ortaya çıktı: İşte dul ve yetimlerin zamlı maaşları

08 Ocak 2025 10:13 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 10:19

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış, dul ve yetim maaşlarını da etkiledi. 2025 yılında hisse oranlarına göre belirlenen yeni maaş tutarları, hak sahiplerinin en önemli gündem maddesi oldu. Peki dul ve yetim maaşları ne kadar oldu? İşte 2025 yılı zamlı dul ve yetim maaşları...

Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? İşte zamlı yetim maaşlarının hesaplara geçeceği tarih

Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? İşte zamlı yetim maaşlarının hesaplara geçeceği tarih

Engelli aylığı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve dul ve yetim maaşı ortaya çıktı! Memur zammı ile kalem kalem hepsi artacak

Engelli aylığı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve dul ve yetim maaşı ortaya çıktı! Memur zammı ile kalem kalem hepsi artacak

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılan yüzde 15,75 oranındaki zam​, dul ve yetim aylıklarını da etkiledi. Enflasyon​ rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca dul ve yetim maaşına gelen zam oranları netleşti.

Dul ve yetim aylıkları, vefat eden sigortalının son maaşının belirli bir yüzdesi üzerinden hesaplanıyor. Bu oran genellikle yüzde 25, yüzde 50 veya yüzde 75 olarak uygulanıyor. 2025 yılı için yapılan zamla birlikte en düşük emekli maaşı, SSK ve Bağ-Kur’lular için 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseldi. Bu artış doğrultusunda dul ve yetim aylıkları da şu şekilde güncellendi:

SSK VE BAĞ-KUR DUL VE YETİM MAAŞLARI

Yüzde 75 oranında dul maaşı alanlar için: Taban maaş 10.852 TL

Yüzde 50 oranında dul maaşı alan eş için: Taban maaş 7.234 TL

Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan bir çocuk için: Taban maaş 3.617 TL

EMEKLİ SANDIĞI DUL VE YETİM MAAŞLARI

En düşük memur emeklisi maaşı da yapılan zamla birlikte 17.587 TL’den 19.617 TL’ye yükseldi. Bu artışla birlikte Emekli Sandığı kapsamında bağlanan dul ve yetim aylıkları şu şekilde hesaplandı:

Yüzde 75 oranında dul maaşı alanlar için: Taban maaş 14.713 TL

Yüzde 50 oranında dul maaşı alan eş için: Taban maaş 9.808 TL

Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan bir çocuk için: Taban maaş 4.904 TL

Dul ve yetim aylıklarının hesaplamasında, vefat eden sigortalının bağlı olduğu sosyal güvenlik statüsü (SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı) ve maaş oranı dikkate alınıyor. Bu yeni düzenlemelerle birlikte, dul ve yetimler de diğer emekliler gibi yapılan zamdan faydalanmış oldu.