En düşük emekli maaşı için ek zam ihtimali var mı? Özgür Erdursun canlı yayında açıkladı

07 Ocak 2025 17:14 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 17:17

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşını yüzde 15,75 artırarak 14 bin 469 liraya çıkardıklarını duyurdu. Kamuoyunda 15 bin lira beklentisi oluşurken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bu adımın hükümetin gelecekteki politikalarının ipuçlarını verdiğini belirtti. Erdursun, konuşmasında ek zam ihtimalini de değerlendirdi.

En düşük emekli maaşı için çarpıcı sözler! Uzman isim TBMM'yi işaret etti: Son söz Meclis'in

En düşük emekli maaşı için çarpıcı sözler! Uzman isim TBMM'yi işaret etti: Son söz Meclis'in

Emeklilerin zamlı maaşlarını alacağı tarih belli oldu! En düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira yatacak

Emeklilerin zamlı maaşlarını alacağı tarih belli oldu! En düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira yatacak

En düşük emekli maaşındaki artış oranı netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, en düşük SSK​ ve Bağ-Kur emekli maaşının yüzde 15,75 oranında artırılarak 14 bin 469 liraya yükseltildiğini duyurdu. Yeni düzenlemenin, Torba Yasa kapsamında Meclis'e sunulacağı belirtildi.

"HÜKÜMETİN TAVRI BELLİ OLDU"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yapılan zammı değerlendirerek, bu artış oranının beklentilerin altında kaldığını ifade etti. Erdursun, "15 bin liraya tamamlanır dediğimiz rakam yüzde 15,75 artışla 14 bin 469 lira oldu. Bu durum, hükümetin ekonomi politikasındaki önceliklerini ve emekli maaşları konusunda nasıl bir yol izleyeceğini de ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

"BU KONU YOKMUŞ GİBİ DAVRANILDI"

Erdursun, açıklamanın Cumhurbaşkanı Erdoğan yerine Anadolu Ajansı aracılığıyla paylaşılmasını eleştirerek, "Bu konu sanki hiç yokmuş gibi davranıldı ve geçiştirildi. Çalışma Bakanı bile oranı sosyal medyadan duyurdu" diye konuştu.

"KRİZİN FATURASI ÇALIŞANA VE EMEKLİYE KESİLDİ"

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri üzerinden alınan bu kararın, ekonomik krizin etkilerinin çalışanlar ve emekliler üzerinde yoğunlaştığını gösterdiğini savunan Erdursun, "Ekonomik krizin faturası çalışana ve emekliye kesildi. Asgari ücret artışında da bu sinyalleri almıştık" ifadelerini kullandı.

BEKLENTİLER 15 BİN LİRA SEVİYESİNDEYDİ

Uzmanlara göre, en düşük emekli maaşının en az 15 bin lira seviyesine çekilmesi gerektiği ifade edilirken, bu hedefe ulaşılamadığına dikkat çekildi. Erdursun, "Refah payı verilmesi ya da oran yüzde 20’ye tamamlanarak 15 bin lira seviyesine çekilmesi bekleniyordu, ancak bu gerçekleşmedi. TÜİK’in rakamlarına bağlı kalındı" dedi.

EK ZAM İHTİMALİ TARTIŞILIYOR

Muhalefet ve sendikaların tepkilerinin artabileceğini vurgulayan Erdursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu tepkilere cevap olarak ek zam açıklaması yapabileceğini belirtti. Ancak böyle bir açıklama gelmezse, maaş artışının bu şekilde kalacağını ifade etti.

Erdursun, sosyal medya hesabından da geçmişte yoğun tepkiler üzerine ek refah payı verildiğini hatırlatarak, "Geçen yıl 16 Ocak’ta bir düzenleme açıklanmıştı. Bu yıl benzer bir durum söz konusu olabilir" şeklinde görüş bildirdi.

Yeni maaş düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için Meclis’te yapılacak görüşmelerin ardından uygulamaya konulması bekleniyor.