Dünya Altın Konseyi'nden altın uyarısı: Tarih belli oldu, birkaç yıl alabilir

10 Haziran 2024 11:56 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 13:29

Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre yeraltı rezervlerinde 53 bin ton altın kaldığı değerlendiriliyor. Yılda ortalama 3 bin ton civarındaki üretimin sürmesi halinde bilinen rezervlerin 18 yıl içinde tükeneceği söyleniyor.

Dünya Altın Konseyi’nin yeni verilerine göre sarı metal yataklarının bulunması zorlaştıkça, altın madenciliği sektörü üretim artışını sürdürmekte zorluk çekecek.

WGC Baş Pazar Stratejisti John Reade, ''2024′ün ilk çeyreğinde rekor maden üretiminin yıllık bazda %4 arttığını gördük. Ancak bence maden üretimiyle ilgili daha büyük resim, 2016 ve 2018 civarında yatay bir seyir izledi ve o zamandan bu yana herhangi bir büyüme görmedik.'' dedi.

SON ON YILIN İLK DÜŞÜŞÜ

Uluslararası ticaret birliğinin verilerine göre maden üretimi 2023′te bir önceki yıla göre yalnızca %0,5 arttı. 2022′de büyüme yıllık %1,35 iken, bir önceki yıl bu oran %2,7′ydi. 2020′de ise küresel altın üretimi %1 kayıpla son on yılın ilk düşüşünü kaydetti. Reade, birçok potansiyel alanın zaten keşfedilmesi nedeniyle dünya çapında yeni altın yataklarının bulunmasının zorlaştığını belirtti.

WGC’ye göre bir madenin üretime hazır hale gelmesi ortalama 10 ila 20 yıl alacak. Küresel altın keşiflerinin yalnızca %10′u, madenciliği garanti etmeye yetecek kadar metal içeriyor.

57 BİN TON KALDI

Bugüne kadar yaklaşık 187.000 metrik ton altın çıkarıldı ve çoğunluğu Çin, Güney Afrika ve Avustralya’dan geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması’na göre kazılabilecek altın rezervlerinin yaklaşık 57.000 ton olduğu tahmin ediliyor.

Reade, keşif sürecinin yanı sıra hükümet izinlerinin alınmasının zorlaşması ve daha fazla zaman gerektirmesinin madenciliği daha da zorlaştırdığını ekledi. Madencilik şirketlerinin faaliyete başlayabilmesi için gereken lisans ve izinlerin alınması birkaç yıl alabilir.

Ayrıca Reade, yol, elektrik ve su gibi altyapı gerektiren uzak alanlar için birçok madencilik projesinin planlandığını bunun da bu madenlerin inşası ve finansman operasyonlarında ek maliyetlere yol açtığını söyledi.

Altın fiyatları, Çin öncülüğündeki güçlü talebin desteğiyle son aylarda rekor seviyelere yükseldikten sonra biraz nefes alıyor. Spot altın şu anda ons başına 2.294,3 dolardan işlem görüyor.

PEKİ BUGÜNE KADAR MADENLERDEN GELEN BU ALTINLAR TAM OLARAK NEREDE?

- Şimdiye kadar çıkarılan tüm altının neredeyse yarısı mücevher şeklinde tutuluyor. Hindistan ve Çin, 2020'de küresel mücevher talebinin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturarak altın takı tüketimi için en büyük pazarlar oldu.

- Altında en büyük kullanım alanlarından bir diğer yatırım. Altın destekli borsa yatırım fonlarında (ETF'LER) külçe, madeni para veya külçe olarak 44 bin tondan fazla altın tutuluyor.

- Yatırımcıların yanı sıra merkez bankaları da en büyük altın sahipleri arasında yer alıyor. Merkez bankaları varlıklarını çeşitlendirmek ve kurdaki değişimlere karşı korunmak amacıyla genellikle altın tercih ediyor. Merkez bankalarının altın varlıkları, yer üzerindeki altının neredeyse 5'te birini oluşturuyor. 2021 itibariyle bankaların elindeki varlıklar 35 bin tonu aşıyor.

- Altın elektronik, diş hekimliği ve uzay çalışmaları gibi çeşitli endüstriyel kullanımlara da sahip. Yaklaşık 30 bin ton yani yüzde 15’lik kısım endüstriyel kullanımda.