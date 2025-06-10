Dünya Bankası, Türkiye büyüme beklentisini yükseltti!

Dünya Bankası, Türkiye ve küresel ekonomideki büyüme beklentilerini güncelleyerek yeniden yayımladı. Banka, Türkiye’nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,6’dan yüzde 3,1’e yükseltti.

Dünya Bankası, Türkiye ve dünyaya yönelik büyüme beklentilerini açıkladı. 2025 yılında küresel büyüme beklentisini aşağı yönlü revize eden Dünya Bankası, Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti.

2025 YILI BÜYÜME BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

Dünya Bankası, Türkiye ve küresel ekonomideki büyüme beklentilerini güncelledi. 2025 yılına yönelik beklentilerinde Türkiye büyüme beklentisini yükselten banka, hem 2025 hem de 2026’da küresel büyümedeki beklentileri aşağı yönlü revize etti. 2026 yılında Türkiye’nin büyüme beklentisi de düştü. Dünya Bankası, 2025 yılında küresel ekonomideki büyümenin yüzde 2,7’den yüzde 2,3’e gerilemesini beklerken, beklenti Türkiye için yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e çıktı.

2026 YILI BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

Dünya Bankası, küresel ekonomide 2026 yılında büyüme beklentisini yüzde 2,7'den yüzde 2,4'e çekerken, Türkiye'nin 2026 büyüme beklentisini yüzde 3,8'den yüzde 3,6'ya düşürdü.