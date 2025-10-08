Menü Kapat
16°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Dünya Bankası'ndan Türkiye raporu! Büyüme tahmini yükseldi

Dünya Bankası,Avrupa ve Orta Asya, Doğu Asya ve Pasifik, Güney Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan, Sahra Altı Afrika ile Latin Amerika ve Karayipler ekonomilerine ilişkin raporlarını yayımladı. Raporda Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3,5'e, gelecek yıl için yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye, 2027 yılı için ise yüzde 4,2'den 4,4'e çıkarıldığı görüldü.

Dünya Bankası'ndan Türkiye raporu! Büyüme tahmini yükseldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 09:40

'nin çeşitli alanlarda uygun koşullu ve uzun vadeli dış sağlama çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin belirli sulama havzalarında dağıtım altyapısının rehabilitasyonu ve modernizasyonu amacıyla geliştirilen ve 2 Haziran'da İcra Direktörleri Kurulunda onaylanan Sulama Modernizasyonu-2 Projesi kapsamında bankadan 757,1 milyon avro finansman sağlanmasına ilişkin kredi anlaşması imzalandı.

Dünya Bankası'ndan Türkiye raporu! Büyüme tahmini yükseldi

SULAMA ALTYAPISI İÇİN 1 MİLYAR EURO FİNANSMAN

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje, Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi'nin devamı niteliğini taşıyor.

Yeni finansmanla birlikte Sulama Modernizasyonu Projesi'ne yönelik bankadan sağlanan finansman tutarı 1 milyar avro seviyesine ulaştı.

Bunun yan sıra Türkiye'de iletim sistemi işletimindeki kısıtların ortadan kaldırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin sistem bağlantılarını sağlayacak iletim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen Türkiye Enerji İletim Sisteminin Dönüşümü Projesi, 4 Ağustos'ta Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanmıştı.

Dünya Bankası'ndan Türkiye raporu! Büyüme tahmini yükseldi

Bu kapsamda, Dünya Bankasından Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) Hazine ve Maliye Bakanlığı geri ödeme garantisi altında yaklaşık 750 milyon dolar finansman sağlanmasına ilişkin anlaşmalar imzalandı.

Türkiye, söz konusu anlaşmalarla 2025'te yaklaşık 10 milyar dolar uygun koşullu dış finansman sağlamış oldu.

Dünya Bankası'ndan Türkiye raporu! Büyüme tahmini yükseldi

"ORTAKLIĞIMIZ GELECEKTE DE SÜRECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile uzun yıllara dayanan işbirliğinin verimli neticelerinin alındığını belirterek, bu başarılı ortaklığın gelecek süreçte de aynı şekilde sürdürüleceğini söyledi.

Ekonomi programı sayesinde Türkiye'nin dış finansmana erişiminin güçlü şekilde sürdüğünü vurgulayan Şimşek, "Orta Vadeli Program'ımız ile uyumlu olarak ülkemizin sektöründeki potansiyelinin değerlendirilmesi, bu yolla gıda fiyatlarında istikrar sağlanması ve gıda arz güvenliğinin desteklenmesi için dış finansman sağlanmaya devam edeceğiz." dedi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların gözü bu kararda
Merkez Bankası Başkanı Karahan yeni enflasyon tahminini açıkladı
ETİKETLER
#Türkiye
#tarım
#enerji
#finansman
#Dünya Bankası
#Sulama Modernizasyonu
#İletim Sistemi
#Ekonomi
