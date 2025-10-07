Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların gözü bu kararda

Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman ilan edilecek sorusunun yanıtı merak edilmeye devam ediyor.

Son toplantısında faizi 250 baz puan azaltan Merkez Bankası'nın bu ay açıklayacağı faiz kararının ne olacağı büyük ilgi odağı olmaya devam ediyor.

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI 2025

Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı 23 Ekim Perşembe günü saat 14:00’te duyurulacak.

Para Politikası Kurulu oturumunda faiz indirimi beklentisi 250 baz puan seviyesinden 150 baz puana çekildi.

Yayımlanan Eylül ayı enflasyon verilerinin aylık bazda yükseliş göstermesi ve tahminlerin üzerinde gelmesi sebebiyle TCMB’nin faiz indirimi oranında değişikliğe gidebileceği ya da kararı sabit bırakma ihtimalinin bulunduğuna dair değerlendirmeler yapılıyor.