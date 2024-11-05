Dünya bankasından yeni tahmin: 2025 ve 2026 gümüşün yılı olabilir

05 Kasım 2024 14:53 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:11

Altın fiyatları bu yıl rekor seviyeleri görürken gelecekte gümüş, yatırım açısından daha çok öne çıkacak. Dünya Bankası'nın son tahminlerine göre, 2025 yılında gümüşün altına kıyasla daha cazip bir yatırım aracı olması bekleniyor. Altın fiyatlarının 2024 yılında yüzde 21 artacağı öngörülse de, 2025 ve 2026 yıllarında bu artışın yavaşlayarak hafif bir düşüş göstermesi bekleniyor.

Bu yıl altın fiyatlarında rekor seviyelere ulaşılırken, gelecek yıllarda gümüş daha fazla öne çıkabilir. Dünya Bankası'ndan gelen yeni tahminlere göre, gümüşün 2025 yılında altına kıyasla daha cazip bir yatırım aracı haline gelmesi bekleniyor. 2024 yılında altının yüzde 21 daha artacağı tahmin edilse de 2025 ve 2026 yıllarında fiyatların sınırlı bir düşüş göstereceği öngörülüyor.

ALTINDA TALEP AZALACAK

Dünya Bankası raporuna göre, altına olan talebin büyük bir kısmını merkez bankaları ve mücevher sektörü oluşturuyor. Ancak, rekor seviyelere ulaşan fiyatlar nedeniyle bu iki alanda da talebin azalması bekleniyor. Bu durumun altının fiyat artışını yavaşlatacağı ifade ediliyor. Altın fiyatları, 2024’te yüzde 21’lik bir artıştan sonra 2025’te yüzde 1, 2026’da ise yüzde 3 oranında düşebilir.

GÜMÜŞE İLGİ ARTIYOR

Gümüş ise önümüzdeki yıllarda daha çok talep görecek gibi duruyor. Gümüşün hem finansal hem de endüstriyel alanlarda kullanımı talebi artırıyor. Özellikle yeşil enerji ve elektronik sektöründeki büyüme, gümüş fiyatlarının yükselmesini destekleyecek. Dünya Bankası'na göre, gümüş fiyatları 2024’te yüzde 20, 2025’te yüzde 7, 2026’da ise yüzde 3 oranında artış gösterebilir. Şu anda ons başına 32 doların üstünde işlem gören gümüş, altına kıyasla oldukça değerli bir alternatif olarak görülüyor.

PLATİN VE DİĞER DEĞERLİ METALLERDE BEKLENTİLER

Platin fiyatları ise son dönemde zorluklar yaşasa da Dünya Bankası önümüzdeki yıllarda artış bekliyor. 2024’te yüzde 4’lük bir yükselişin ardından, 2025 ve 2026’da her yıl yüzde 5 artış öngörülüyor. Güney Afrika gibi büyük üreticilerin madencilik kapasitesindeki düşüş, platin arzını kısıtlayarak fiyatları destekleyebilir.

ENERJİ FİYATLARINDA RİSKLER VAR

Dünya Bankası’nın projeksiyonlarına göre, enerji fiyatlarında düşüş yaşanacak. Özellikle petrol fiyatlarının 2025 yılında yüzde 6, 2026’da ise yüzde 2 düşmesi bekleniyor. Ancak, Orta Doğu’daki gerginliklerin sürmesi enerji fiyatlarında dalgalanmaya yol açabilir. Ek olarak, OPEC+ arz kesintilerinin erken sonlanması ve Çin gibi büyük ekonomilerde beklenenin altında büyüme olması halinde petrol fiyatlarının daha fazla düşebileceği belirtiliyor.