İslam Memiş'ten yıl sonu için kritik altın tahmini! Gram altın için rakam verdi

05 Kasım 2024 11:58 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 11:59

Finansal analist İslam Memiş​, uzun bir süredir rekora doymayan ve Kapalıçarşı'da 3 bin liranın üzerini gören gram altına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş değerlendirmesinde gram altın için 2024 yıl sonu tahmininde de bulundu.

Finans analisti İslam Memiş, Amerika Birleşik Devletleri seçimleri öncesinde altın fiyatlarının gidişarını değerlendirdi. Memiş'in tahminine göre, ons altın şu anda uluslararası piyasalarda 2.743 dolar, gram altın ise Türkiye'de 3.118 lira seviyesinde işlem görüyor. Bu haftanın kritik olduğuna vurgu yapan İslam Memiş, ABD seçimleri ve Perşembe günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağını belirtti.

TRUMP'IN ALTIN FİYATLARINA ETKİSİ

İki başkan adayının politikalarının farklı olması nedeniyle seçimlerin sonucu altın piyasalarını yakından ilgilendiriyor. Memiş'e göre, eğer Donald Trump seçimi kazanırsa, dolar endeksinde bir yükseliş, altın fiyatlarında ise kısa vadeli bir gerileme görülebilir. Bu hafta ons altın fiyatlarının 2.690 - 2.700 dolar seviyelerine kadar geri çekilmesini bekleyen Memiş, gram altın yatırımcılarına ons fiyatını dikkatle takip etmelerini öneriyor. Bununla birlikte, gram altında 3.100 liranın altında bir düşüş yaşanabileceği ifade ediyor.

ALTIN FİYATLARI 2025 YILINDA YÜKSELECEK

Orta ve uzun vadede altın fiyatlarının pozitif yönde ilerlemesini bekleyen Memiş, yıl sonu için gram altın fiyat tahminini 3.350 - 3.380 lira aralığında belirtiyor. 2025 yılına yönelik beklentiler ise dolar/TL kurundaki artışların altın fiyatlarına eklenmesiyle gram altının 4.500 liraya ulaşabileceği yönünde. Memiş, önümüzdeki dönemde altın almayı planlayan yatırımcılara, bu haftaki olası geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmelerini öneriyor.

İslam Memiş, altının orta ve uzun vadede güvenli bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini ve özellikle 2025 yılına doğru daha yüksek seviyelere çıkabileceğini öngörüyor.