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 | Kübra Çelepi

Dünya borçları patladı: Türkiye’nin borç stratejileri parladı! Azalış var

Küresel borçlar 2024 sonu itibarıyla 318 trilyon dolara yükselerek rekor kırdı. Türkiye ise borç oranlarında azalma yaşayan ülkeler arasında yer aldı. Ekonomik büyüme ve enflasyon oranlarındaki değişiklikler, Türkiye'nin borç oranlarını düşüren en önemli faktörler arasında yer aldı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 16:12

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından yayımlanan Küresel Borç Monitörü raporuna göre, küresel borçlar 2024 sonu itibarıyla 318 trilyon dolara yükselerek rekor düzeye çıktı.

KÜRESEL BORÇ 318 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından yayımlanan Küresel Borç Monitörü raporuna göre, borç artışı önceki yıllara kıyasla yavaşlasa da borç yükü büyüdü. Küresel çapta borç seviyesi 2024 yılında yaklaşık 318 trilyon dolara yükselerek yeni bir rekora imza attı.

TÜRKİYE EKONOMİDE FARKLI BİR YOL İZLİYOR

Türkiye'deki borçların GSYH'ye oranı 2024’ün son çeyreğinde belirgin bir düştü.

  • Hanehalkı borçları %11,3’ten %10’a,
  • Finansal olmayan şirket borçları %47,5’ten %39,7’ye,
  • Kamu borçları %33,8’den %26,6’ya,
  • Finans kuruluşlarına ait borçlar da %17,3’ten %16,3’e geriledi.

Türkiye’nin borç dinamiklerinde olumlu dikkat çekerken borç oranlarını düşüren en önemli faktörler arasında ekonomik büyüme ve enflasyon oranlarındaki değişiklikler gösterildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Küresel borç ne demek?
Devletlerin ulusal borçlarının yanı sıra dünyadaki diğer tüm tüzel ve gerçek kişilerin borçlarının toplamını ifade eden “küresel borç” kavramı genel olarak: kamu borçları (ulusal borç), finans şirketlerinin borçları, finansal olmayan şirketlerin borçları ve hane halkı borçları olmak üzere 4 ana grupta incelenir.
ETİKETLER
#Küresel Ticaret
#Ekonomi
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