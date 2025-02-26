Dünya borçları patladı: Türkiye’nin borç stratejileri parladı! Azalış var

Küresel borç ne demek?

Devletlerin ulusal borçlarının yanı sıra dünyadaki diğer tüm tüzel ve gerçek kişilerin borçlarının toplamını ifade eden “küresel borç” kavramı genel olarak: kamu borçları (ulusal borç), finans şirketlerinin borçları, finansal olmayan şirketlerin borçları ve hane halkı borçları olmak üzere 4 ana grupta incelenir.