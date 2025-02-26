Dünya borçları patladı: Türkiye’nin borç stratejileri parladı! Azalış var

Küresel borçlar 2024 sonu itibarıyla 318 trilyon dolara yükselerek rekor kırdı. Türkiye ise borç oranlarında azalma yaşayan ülkeler arasında yer aldı. Ekonomik büyüme ve enflasyon oranlarındaki değişiklikler, Türkiye'nin borç oranlarını düşüren en önemli faktörler arasında yer aldı.
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından yayımlanan Küresel Borç Monitörü raporuna göre, küresel borçlar 2024 sonu itibarıyla 318 trilyon dolara yükselerek rekor düzeye çıktı.
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından yayımlanan Küresel Borç Monitörü raporuna göre, borç artışı önceki yıllara kıyasla yavaşlasa da borç yükü büyüdü. Küresel çapta borç seviyesi 2024 yılında yaklaşık 318 trilyon dolara yükselerek yeni bir rekora imza attı.
Türkiye'deki borçların GSYH'ye oranı 2024’ün son çeyreğinde belirgin bir düştü.
Türkiye’nin borç dinamiklerinde olumlu dikkat çekerken borç oranlarını düşüren en önemli faktörler arasında ekonomik büyüme ve enflasyon oranlarındaki değişiklikler gösterildi.