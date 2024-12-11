Dünya devi açıkladı: Altın fiyatlarında rekor beklentisi

11 Aralık 2024 09:33 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 10:02

Altın fiyatlarında yükseliş beklentisi: 2025'te ons fiyatı 2.950 doları görebilir. Merkez bankalarının altın alımları ve faiz indirimleri, yükselişi destekleyen başlıca faktörler arasında.

Altın​ fiyatları için umut verici bir yıl geliyor. Dünyanın en büyük değerli metal şirketlerinden biri olan Heraeus Precious Metals’in analistleri, 2025​ yılı için altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket öngörüyor. Analistlere göre, merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne başlaması ve ABD ekonomisinde beklenen resesyon, altın talebini artırabilir.

FAİZ İNDİRİMLERİ​ VE DOLARIN ZAYIFLAMASI

Heraeus analistleri, "Merkez bankaları, enflasyon baskılarının azalmasıyla birlikte faiz indirimine gidiyor. Bu da ekonomik büyümeyi destekleyecek bir adım" dedi. Ancak ABD Hazine getiri eğrisine bakıldığında, 2025’te bir resesyonun kapıda olduğu tahmin ediliyor. Bu durumun, doların zayıflamasına ve altın fiyatlarının yükselmesine neden olacağı belirtiliyor.

TRUMP FAKTÖRÜ: BELİRSİZLİK VE YENİ DİNAMİKLER

Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin jeopolitik gerginlikleri hafifletebileceği, ancak ticaret savaşlarını tetikleyebileceği öngörülüyor. Analistlere göre, Trump’ın ticaret tarifeleri ve gevşek mali politikaları enflasyonu artırabilir. Bu da yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden olabilir.

YATIRIMCILAR VE MERKEZ BANKALARININ ALTIN İLGİSİ

2024’ün ikinci yarısında yatırım fonları altın alımlarını artırmaya başladı. Heraeus, 2025 yılında da bu trendin devam edeceğini düşünüyor. Merkez bankalarının altın rezervlerini artırmayı sürdürmesi beklenirken, özellikle gelişmekte olan ülkelerin altına yöneldiği ifade ediliyor.

TAKI TALEBİ VE HİNDİSTAN'IN GÜÇLÜ KONUMU

Yüksek fiyatlara rağmen Hindistan’daki takı talebi dikkat çekiyor. Çin’de ekonomik zorluklar nedeniyle altın takı talebinde düşüş yaşanırken, Hindistan’ın 2025 yılında lider konuma geçeceği tahmin ediliyor. Analistler, “Hindistan ekonomisi hızlı büyümeye devam ediyor ve bu durum altın talebini destekliyor” dedi.

2025 FİYAT​ TAHMİNİ: 2.450 - 2.950 DOLAR

Heraeus, 2025 yılında altın fiyatlarının ons başına 2.450 ile 2.950 dolar arasında işlem göreceğini öngörüyor. Enflasyon baskılarının ve faiz indirimlerinin altın fiyatlarını desteklemesi bekleniyor. Analistler, "Gerçek faiz oranlarının düşmesi, yatırımcıları altına yönlendirecek," diyerek fiyatlarda yükselişin devam edeceğini işaret etti.

GOLDMAN SACHS: ALTIN 2025'TE 3.000 DOLARI GÖREBİLİR!

Goldman Sachs, altın fiyatlarıyla ilgili yükseliş beklentisini koruyor. Banka, doların güçlenmesinin, altın fiyatlarını düşüreceği yönündeki tahminlere karşı çıktı. Analistlere göre, piyasadaki temel aşağı yönlü risk, doların gücü değil, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları olacak.

Goldman Sachs’tan yapılan açıklamada, “2025 yılı sonu için belirlediğimiz ons başına 3.000 dolarlık altın tahmini, Fed’in beklenenden az faiz indirimi yapması durumunda risk altına girebilir. Ancak doların güçlenmesi bu hedef için bir engel oluşturmayacaktır” denildi.

Banka, küresel ekonomik belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altına olan talebin artacağını öngörüyor. Özellikle merkez bankalarının yüksek seviyelerde devam eden altın alımları, fiyatları yukarı taşımaya devam edebilir.

Fed’in faiz kararlarının altın üzerindeki etkisi dikkatle izlenirken, analistler, enflasyon ve jeopolitik risklerin altın fiyatlarına destek sağlamayı sürdüreceğini belirtiyor. Goldman Sachs’a göre, 2025 sonuna kadar altın piyasasında güçlü bir yükseliş trendi görme olasılığı oldukça yüksek.