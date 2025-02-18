Dünya devinden yeni altın tahmini: Almaya devam edin

Goldman Sachs, 2025 sonu için altın fiyatı tahminini, merkez bankalarının artan talebi nedeniyle ons başına 2.890 dolardan 3.100 dolara çıkardı. Banka, merkez bankalarından gelen güçlü alımların ve fon oranlarındaki düşüşle artan ETF yatırımlarının, yıl sonuna kadar altın fiyatlarını %9 artıracağını öngördü.

ONS ALTIN FİYATI İÇİN YENİ TAHMİN

Goldman Sachs, belirsizliklerin azalması halinde, yatırımcıların piyasaya dönüş sürecinin bu olumlu etkiyi engelleyemeyeceğini belirtti. Ancak, gümrük tarifeleri gibi politika belirsizliklerinin devam etmesi durumunda, uzun vadeli spekülatif pozisyonların etkisiyle altın fiyatlarının ons başına 3.300 dolara yükselebileceğini vurguladı.

Banka, merkez bankalarının aylık altın alım tahminini 41 tondan 50 tona çıkardı. Ayrıca, bu alımların aylık 70 tona ulaşması halinde, altın fiyatlarının 2025 sonunda ons başına 3.200 dolara ulaşabileceğini ifade etti.

Goldman Sachs, ABD maliyesine yönelik endişelerin artması durumunda ise Aralık 2025'e kadar altın fiyatlarının %5 daha yükselerek 3.250 dolara ulaşabileceğini öngördü. Banka, enflasyon ve mali risklere dair kaygıların, spekülatif yatırımları ve ETF alımlarını artırabileceğini, ABD Hazine bonolarına yüksek oranda sahip merkez bankalarının ise bu endişeler nedeniyle altın alımlarını artırabileceğini belirtti.