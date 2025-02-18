Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Dünya devinden yeni altın tahmini: Almaya devam edin

Goldman Sachs, merkez bankalarının artan talebi ve finansal belirsizlikler nedeniyle 2025 sonu için altın fiyatı tahminini 3.100 dolara çıkardı. Banka, artan alımlar ve ETF yatırımlarıyla altının yıl sonunda %9 değer kazanmasını bekliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 11:47

Goldman Sachs, 2025 sonu için altın fiyatı tahminini, merkez bankalarının artan talebi nedeniyle ons başına 2.890 dolardan 3.100 dolara çıkardı. Banka, merkez bankalarından gelen güçlü alımların ve fon oranlarındaki düşüşle artan ETF yatırımlarının, yıl sonuna kadar altın fiyatlarını %9 artıracağını öngördü.

ONS ALTIN FİYATI İÇİN YENİ TAHMİN

Goldman Sachs, belirsizliklerin azalması halinde, yatırımcıların piyasaya dönüş sürecinin bu olumlu etkiyi engelleyemeyeceğini belirtti. Ancak, gümrük tarifeleri gibi politika belirsizliklerinin devam etmesi durumunda, uzun vadeli spekülatif pozisyonların etkisiyle altın fiyatlarının ons başına 3.300 dolara yükselebileceğini vurguladı.
Banka, merkez bankalarının aylık altın alım tahminini 41 tondan 50 tona çıkardı. Ayrıca, bu alımların aylık 70 tona ulaşması halinde, altın fiyatlarının 2025 sonunda ons başına 3.200 dolara ulaşabileceğini ifade etti.

Goldman Sachs, ABD maliyesine yönelik endişelerin artması durumunda ise Aralık 2025'e kadar altın fiyatlarının %5 daha yükselerek 3.250 dolara ulaşabileceğini öngördü. Banka, enflasyon ve mali risklere dair kaygıların, spekülatif yatırımları ve ETF alımlarını artırabileceğini, ABD Hazine bonolarına yüksek oranda sahip merkez bankalarının ise bu endişeler nedeniyle altın alımlarını artırabileceğini belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları uçtu! İşte 18 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Gümüş fiyatları 10 yıllık rekoru kırabilir! Sebebi belli oldu, yatırımcılar tetikte

Sıkça Sorulan Sorular

Altının değerli olmasının sebebi nedir?
Değerli olmasının temel nedeni az miktarda olmasıdır. Altın yeryüzünde bulunan en kıt metallerdendir. Çıkarılması zor ve ayrıştırılması maliyetli olduğu gibi, Dünya'da bulunan tüm altınlarının toplamı 170 bin ton veya 5. 500 ons civarındadır.
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.