Dünya ekonomisi için kritik öneme sahip! Petrolden sonra fiyatları fırlıyor: 4 yıllık zirveye yakın

Orta Doğu’da felakete neden olan ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş sadece petrol değil alüminyum arzını da etkiledi. Dünya ekonomisinin işleyişi için kritik öneme sahip yeryüzündeki en bol metallerden olan alüminyum fiyatları hızla yükseldi.

ALÜMİNYUM FİYATLARI FIRLAYACAK

28 Şubat’ta İran çatışmasının başlamasıyla birlikte, 3 aylık LME alüminyum vadeli işlemleri başlangıçta %10′a kadar yükseldi ve 12 Mart’a kadar bu artışın bir kısmını geri vererek yaklaşık %8′lik bir yükselişle kapandı. Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması arzda önemli bir aksamaya neden oldu.

Son iki haftadır en iyi performans gösteren endüstriyel metal oldu ve fiyatlar Çarşamba öğleden sonra Londra saatiyle 3.370 dolar seviyesinde, 4 yıllık zirvelerin hemen altında seyrediyor.

KÜRESEL KITLIK KORKUSU

Dünyanın en büyük eritme tesisine ev sahipliği yapan Bahreyn’deki Alba tesisi de yıllık 1,6 milyon tonluk üretimini %19 oranında azalttı ve bu durum küresel bir kıtlık korkusunu daha da artırdı.

Metal istihbarat sağlayıcısı CRU Group’a göre, Orta Doğu’daki düşük stok seviyeleri ve olası ek tedarik aksamaları, fiyatları ton başına 4.000 dolara doğru itebilir.

CRU baş analisti Guillaume Osouf, yakın tarihli bir makalesinde, metal için küresel talebin zayıf olması durumunda LME fiyatının muhtemelen şu anda çok daha yüksek olacağını yazdı ve “Uzun sürecek bir çatışma, küresel arz üzerindeki kalıcı etkisi ve talep üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri nedeniyle, yılın geri kalanına ilişkin piyasa görünümümüzü büyük ölçüde değiştirecektir” diye ekledi.

ANAHTAR ÜLKE ÇİN

Diğer analistlere göre, fiyatın bundan sonraki yönünün ne olacağı sorusunun cevabı Çin’de yatıyor. Çin, en büyük alüminyum üreticisidir ve emisyonları azaltmak ve aşırı kapasite sorunlarını önlemek için üretimi yıllık 45,5 milyon ton ile sınırlı tutma eğiliminde.

Madencilik şirketi ACG Metals’in CEO’su Artem Volynets, Çarşamba günü CNBC’nin Europe Early Edition programına verdiği demeçte, ”Çin hükümeti fiyatların çok yüksek olduğuna karar verirse, ülkedeki atıl durumdaki birçok eritme tesisini yeniden faaliyete geçirebilir ve dünya alüminyumla dolabilir” dedi.

ALTIN, GÜMÜŞ VE BAKIRDAN ÖNEMLİ OLMAYACAK

LME’de son dönemde yaşanan fiyat artışına rağmen, analistlerin hiçbiri alüminyumun, altın, gümüş ve bakırda olduğu gibi, bireysel yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı haline geleceğini düşünmüyor.