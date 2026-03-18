Altın fiyatları Fed kararını bekliyor. Bu akşam açıklanacak Fed enflasyon kararıyla piyasalarda tüm dengeler değişebilir. TGRT Haber canlı yayınında piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finans Analisti İslam Memiş, özellikle altın fiyatları ve FED faiz kararı öncesi kritik mesajlar verdi. Memiş, içinde bulunulan süreci “manipülasyon yılı” olarak nitelendirirken yatırımcılara sabır ve psikolojik dayanıklılık çağrısı yaptı.

İslam Memiş altın fırsatını canlı yayında açıkladı: 14 bin dolardan 1800 dolara düştü!

FED KARARI ÖNCESİ DALGALANMA UYARISI

Piyasaların odağında bulunan Federal Reserve faiz kararına dikkat çeken Memiş, karar öncesi ve sonrasında sert hareketler görülebileceğini belirterek "Şu anda ons altında geniş bir bant aralığında dalgalanma var. Aşağıda 4.850 dolar destek, yukarıda 5.250 dolar direnç seviyesi. İki gün boyunca bu bant aralığını takip edeceğiz" dedi.

Memiş’e göre piyasalar, FED’in faizleri sabit bırakmasını bekliyor: "Piyasaların genel beklentisi faizlerin değişmeyeceği yönünde. Sürpriz yapmayan bir FED var"”

SAVAŞA RAĞMEN ALTIN GERİLİYOR

Jeopolitik risklere rağmen altının beklenen yükselişi yapmadığını vurgulayan Memiş, "Savaş olmasına rağmen altın fiyatları geriliyor. Normalde yükselmesi gerekirken baskılanıyor, yatırımcının kafası karışıyor" şeklinde konuştu.

Altındaki işçilik maliyetlerinin de sert şekilde gerilediğini belirterek "Ocak ayında 1 kilogram külçe altında 14.500 dolar işçilik vardı, şu anda 1.800 dolara geriledi" dedi.

Kısa vadeli düşüşlerin kalıcı olmayacağını savunan Memiş, "Bu dinlenme süreci kalıcı olmayacak. Mayıs-Haziran gibi bu seviyelerin fırsat olduğu anlaşılacak" diyerek bu rakamların alım fırsatı olduğunu vurguladı. Yatırımcılara net mesaj veren Memiş, beklemenin doğru olmadığını ifade ederek "Kesinlikle beklenmesi taraftarı değilim. Bu fiyatlar bana göre uygun" dedi.

FİYATA DEĞİL MİKTARA ODAKLANIN

Küresel belirsizliklerin arttığını, enflasyon baskısının güçleneceğini belirten Memiş, "Bu kadar belirsizlik varken yapılması gereken tek şey var: Fiyata değil, miktara odaklanmak" dedi.

Altın, gümüş, kripto para ve euroda genel yönün yukarı olduğunu dile getiren Memiş, borsalarda ise kısa vadeli geri çekilmeler beklediğini söyledi.

JEOPOLİTİK RİSK VE ENFLASYON VURGUSU

Küresel gerilimlerin ekonomik etkilerine de değinen Memiş, “Petrol ya 120 doları görecek ya da tekrar 70 dolara gerileyecek. Bu tamamen savaşın seyrine bağlı” dedi. Artan enerji fiyatlarının enflasyonu tetikleyeceğini belirten Memiş, altının yalnızca jeopolitik risklerden değil, aynı zamanda enflasyon ve belirsizlikten de beslendiğini ifade etti.

DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL

Son olarak yatırımcılara mevcut pozisyonlarını koruma çağrısı yapan Memiş, "Altın, bitcoin ve euro tarafındaki düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Genel trend yukarı yönlü" diyerek net mesaj verdi.