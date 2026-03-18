Orta Doğu krizi bizi nasıl etkileyecek? Zafer Ergezen'den kritik zam açıklaması

Orta Doğu'da yaşanan kriz hangi kalemlerde zam olarak hayatımıza yansıyacak? Benzin ve motorinde büyük patlama kapıda mı? Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Orta Doğu'daki savaşın petrol fiyatlarını üç haneli seviyelere taşıyabileceği o kritik senaryoyu Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a açıkladı. İşte detaylar...

'ndaki gerilim sadece petrolü değil, gübreden helyuma kadar birçok ürünü etkiliyor. Savaş uzarsa Türkiye'de ne olur? Rezerv satışları paniği önlese de Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen uzayan savaşın getireceği maliyetlere dikkat çekti. Ergezen, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a bölgesel krizin piyasalara, değerli metallere, petrol fiyatlarına ve ilişkin değerlendirmede bulundu.

Orta Doğu’da artan gerilim petrol piyasasını şu anda ne kadar etkiliyor? Piyasalar bu riski fiyatlıyor mu?

Zafer Ergezen: Mevcut savaşın üzerinde çok güçlü bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bölgede ciddi bir gerilim söz konusu. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın tamamen ya da kısmen kapalı olması, yapılan açıklamalara göre petrol fiyatları üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor.

Bu etkinin sadece petrol ile sınırlı kalmadığını da görüyoruz. Doğalgaz fiyatlarında artış yaşanıyor. Petrole ve doğalgaza bağlı ürünlerde de yükseliş söz konusu. Etilen, gübre ve helyum gibi ürünlerde fiyatlar artış eğiliminde.

Ayrıca genel ticaret maliyetlerinin yükseldiğini görüyoruz. Navlun ve sigorta maliyetleri artıyor. Tüm bunlar savaşın ekonomik etkilerinin geniş bir alana yayıldığını gösteriyor.

Piyasalar bu riskleri şu anda fiyatlıyor. Hatta gerilimin arttığı dönemlerde fiyatlamaların da ciddi şekilde yükseldiğini gördük. Petrolün 100 doların üzerine çıkması, risk endişelerinin arttığını açıkça gösteriyor. Yaklaşık iki ay önce 50-60 dolar bandında olan fiyatların kısa sürede bu seviyelere gelmesi, risklerin fiyatlara dahil edildiğinin en net göstergesidir.

En kötü jeopolitik senaryoda petrol için en yüksek fiyat tahmininiz nedir?

Zafer Ergezen: Burada en önemli faktör savaşın süresi. Savaş uzadıkça riskler artar ve bu da petrol fiyatlarını üç haneli seviyelere taşır. Daha yüksek seviyeler mümkün mü? Geçtiğimiz hafta Brent petrolün 120 dolar seviyesine ulaştığını gördük. Savaşın uzaması halinde bu seviyeler yeniden test edilebilir.

Ancak ilginç bir şekilde, risklerin artmasına rağmen bu hafta fiyatların 105 doların üzerine çıkmadığını gördük. Bunun nedeni stratejik rezervlerden yapılan satışlar ve OPEC ülkelerinin arz artırımıdır. Bu gelişmeler piyasadaki panik havasını bir ölçüde kontrol altına aldı.

Fakat savaş uzadıkça bu dengeleyici etkilerin zayıflayabileceğini de unutmamak gerekir.

Eğer bu jeopolitik kriz uzun sürerse nasıl etkilenir?

Zafer Ergezen: Senaryoyu net şekilde tahmin etmek kolay değil çünkü savaşın nasıl gelişeceği belirsizdir. Ancak benim beklentim, en olumsuz durumda dahi petrol fiyatlarının geçtiğimiz hafta görülen 120 dolar seviyesinin çok üzerine çıkmayacağı yönünde.

Eğer savaş daha geniş bir bölgeye yayılmaz ve çok sayıda ülkenin dahil olduğu bir krize dönüşmezse, 120 doların üzerindeki kalıcı fiyatlamaları beklemiyorum.

Türkiye açısından en büyük risk enflasyondur. Enerji ithalatı konusunda tedarik bulunabilir; çünkü Türkiye tek bir kaynağa bağlı değil. Rusya ve Azerbaycan gibi alternatifler mevcut. Ancak burada asıl sorun fiyatlardır.

Bu tür savaşların en büyük etkisi yüksek maliyetler ve enflasyondur. Savaş uzadıkça Türkiye’nin maliyetleri artar. Bu da enflasyonun yükselmesine ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalmasına neden olabilir.

Bu durum sadece Türkiye için değil, küresel ekonomi için de geçerlidir. Yüksek faiz ortamı ekonomik büyümeyi yavaşlatır.

Her kriz bazı fırsatlar da doğurur. Bu süreç Türkiye için ekonomik fırsatlar oluşturabilir mi?

Zafer Ergezen: Evet, bazı fırsatlar da ortaya çıkabilir. Özellikle Türkiye’nin çevresindeki bölgelerde istikrar sağlanması durumunda önemli avantajlar oluşur.

Eğer Orta Doğu’da ve aynı zamanda Rusya-Ukrayna hattında barış sağlanırsa, Türkiye’ye yönelik yabancı yatırımcı ilgisi artabilir. Türk şirketleri bu bölgelerde daha aktif rol almaya başlayabilir ve yeni pazarlarda daha fazla pay elde edebilir. Bu gelişmeler Türkiye ekonomisinin büyümesi için önemli bir katalizör görevi görebilir.

