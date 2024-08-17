Dünya resesyona sürükleniyor! Piyasalara yön veren merkez bankaları için kara senaryo
Küresel çapta fiyatlanmalara etki eden merkez bankaları pandemi sonrası ortaya çıkan ekonomik koşulların olumsuz etkilerini en aza indirmek için faiz oranlarını artırdı. Dünyanın önde gelen ekonomileri ise resesyon ihtimali ile baş etmek zorunda kaldı. Sıkı para politikaları ABD, Avrupa Birliği, Çin, Japonya ve İngiltere gibi ülkelerde büyümeyi engellemeye devam ediyor.
Majör merkez bankaları sıkı para politikalarını sürdürmeye devam ediyor. Ancak bu durum dünyanın önde gelen ülkelerinde düşük büyüme performansı görülmesine neden oldu. Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya ve İngiltere gibi küresel arenda söz sahibi ekonomiler resesyon riskini aza indirmek için çalışıyor. Bu ülkelerdeki büyüme rakamları ise daralmaya devam ediyor.
ALMANYA İÇİN KASVETLİ TABLO
Yeni Şafak'tan Cabir Turgut'un haberine göre, Avrupa Birliği’nin sanayi devi Almanya hem çeyreklik hem yıllık bazda yüzde 0,1 küçüldü. Almanya ekonomisi için kasvetli bir tablo çiziliyor.
İkinci çeyrekte yıllık GSHY’nin Fransa'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 0,9 ve İspanya'da yüzde 2,9 ile sınırlı bir yükseliş sergilemesi de Avrupa Birliği yönetiminin uyguladığı para politikasını ve ekonomik modelini güncellenmesi gerektiğine dair değerlendirmeleri gündeme getiriyor.
ECB KARARINI YENİLEDİ
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 6 Haziran’da 5 yıl sonra ilk faiz indirimine gitti. Karar metninde faizleri gerektiği müddetçe kısıtlayıcı tutma kararı yenilendi.
ÇİN DE BÜYÜMEDE ZAYIF BÜYÜME
Çin ekonomisi ise 2022'de düşük büyümenin ardından 2023'te yıllık GSYH hedefini aşsa da Covid-19 salgını sonrası toparlanmada kırılganlık yaşıyor. Devam eden emlak çöküşü ve iş güvenliğine ilişkin endişelerin ortasında, Çin'in ekonomik büyümesi 2024'ün ilk ve ikinci çeyreğinde yavaşladı.
Asya devi nisan-haziran döneminde yıllık bazda 4,7'lik bir genişleme gösterirken, bu oran ilk çeyrekte gözlenen yüzde 5,3'lük büyümeye kıyasla zayıf bir performansı temsil etti.
JAPONYA 3’TEN 4’E DÜŞTÜ
Japon ekonomisi bu yılın ocak-mart döneminde önceki üç aya göre özel sektör yatırımlarında ve stoklarda yukarı yönlü revizyonla yüzde 1,8 daraldı. Dev ekonomi 2023’ün son çeyreğinde yıllık yüzde 0,4 daraldı.
Ülke teknik olarak resesyona girse de tüketimde sağlanan artışın katkısıyla şimdilik toparlandı. Ancak, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi iken dördüncülüğe gerilemekten kurtulamadı.
İNGİLTERE BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE KÜÇÜLDÜ
Bundan 8 yıl önce AB’den ayrılan İngiltere, 2023’ün son çeyreğinde yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde küçüldü. Teknik olarak resesyona giren ülke için faiz indirimleri tavsiye ediliyor.
FED FAİZ İNDİRMEMEKTE ISRARLI
Dünyanın en önemli merkez bankalarından FED faiz kararları da merakla takip ediliyor. ABD yılın ikinci çeyreğinde üzde 2,8 büyüdü.
Buna rağmen ABD’de yüksek miktardaki hükümet harcamaları, Fed’in bilançosunu küçültme çabalarının yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'da süren savaş, ekonomik performans için tehdit olarak görülüyor.
ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini sürekli öteliyor olması da ülke ekonomisinin kırılganlığı artıran önemli bir risk olarak göze çarpıyor.