Dünyaca ünlü bankadan yatırımcılara 'altın' değerinde tavsiye: "Almaya devam edin"

24 Ağustos 2024 15:32 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 15:51

Haftanın en çok kazandıranları belli oldu! Dolar ve altın yatırımcısını güldürdü

Haftanın en çok kazandıranları belli oldu! Dolar ve altın yatırımcısını güldürdü

Bank of America yatırım stratejisti Michael Hartnett, yatırımcılara seslendi. Yüksek altın fiyatlarına rağmen altın satın alınması gerektiğini söyledi. Hartnett, yayınladığı notta yatırımcıların "merkez bankalarının yaptığını yapması, yani altın satın alması" gerektiğinin altını çizdi.

BOFA'DAN ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYE

Bank of America yatırım stratejisti Michael Hartnett, Fed'in önümüzdeki aylarda faiz indirimlerine gitmesinin, gelecek yıl enflasyonda bir toparlanma yaşanması riski taşıması olduğunu ve altın gibi reel varlıkların, enflasyon dönemlerinde tarihsel olarak iyi performans gösterdiğini söyledi.

Altın fiyatları yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 20 artarak teknoloji hisselerini geride bıraktı.

Hartnett, altının ABD teknoloji hisselerinden daha iyi performans gösteren tek varlık olduğunu belirtti.

"YATIRIMCILAR ALTINI TAKİP ETMELİ"

Altın, bu yıl net 2,5 milyar dolarlık çıkış yaşadı. Yatırımcılar kıymetli metalin rekor rallisi sırasında kar elde etti.

Hartnett, rekor seviyedeki altın fiyatları ile negatif çıkışların bir araya gelmesinin "sadece merkez bankalarının benzeri görülmemiş alımlarıyla açıklanabileceğini" belirterek, Çin Merkez Bankası'nın 2023'te en büyük altın alıcısı olacağını sözlerine ekledi.

Hartnett, "Altın artık 2. en büyük rezerv varlık ve varlık sınıfları arasında hisse senetleriyle en düşük korelasyona sahip olanlardan" dedi.

Ons altın cuma günü yüzde 1,23 artışla 2.547,60 dolara çıktı. Bu seviye salı günü ulaştığı rekor günlük zirvesinin sadece 23 dolar altında kaldı.

Bir altın külçesi artık 1 milyon dolara mal oldu.