Dünyaca ünlü marka 6 modeli acil kodla geri çağırdı: Yolda patlayabilir!

Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik güvenlik hamlesi geldi. Şirket, dünya genelinde 16 binden fazla aracını acil olarak geri çağırma kararı aldı. Volkswagen’den yapılan açıklamada, ön yolcu hava yastığında tespit edilen ciddi arızanın, sürücü ve yolcular için ölümcül risk taşıdığı belirtildi.

Volkswagen, çarpışma anında hava yastığının devreye girmesiyle birlikte gaz jeneratörü muhafazasında meydana gelebilecek bir teknik arıza nedeniyle önemli bir geri çağırma kararı aldı. Şirket, bu arızanın araç içinde şarapnel etkisi oluşturabileceğini ve yolcuların ciddi şekilde yaralanmasına ya da ölümcül sonuçlara yol açabileceğini vurguluyor.

RİSKLİ MODELLER AÇIKLANDI

Toplamda 16.510 aracı kapsayan geri çağırma programında şu modeller yer alıyor:

Volkswagen Polo

Volkswagen Passat

Volkswagen Taigo

Volkswagen ID.7

Volkswagen ID.7 Tourer

Volkswagen ID.Buzz

Bu araçların sahiplerine, marka tarafından resmi bilgilendirme mektupları gönderilecek. Geri çağırma kapsamında araçlar yetkili servislerde ücretsiz olarak kontrolden geçirilecek ve arızalı parçalar yenilenecek.

ORTALAMA ONARIM SÜRESİ 3 SAAT

Volkswagen yetkilileri, sürücülerden en kısa sürede randevu alarak servis işlemini gerçekleştirmelerini istiyor. Onarım süreci yaklaşık üç saat sürüyor ve bu işlem sırasında hava yastığı sistemine ait riskli parçalar tamamen değiştirilerek sistem güvenli hale getiriliyor.

ÖN YOLCU KOLTUĞU UYARISI

Geri çağırma tamamlanana kadar, ön yolcu koltuğunun kullanılmaması öneriliyor. Çünkü kaza anında arıza nedeniyle yolcu tarafında oluşabilecek metal parçacık saçılması ciddi sağlık tehditleri oluşturabilir.

ŞİRKETTEN HAYATİ UYARI

Volkswagen, bu teknik problemin olası kazalarda çok ciddi sonuçlara yol açabileceğinin altını çizerek araç sahiplerini vakit kaybetmeden yetkili servislere başvurmaya çağırıyor. Yapılacak tüm işlemlerin tamamen ücretsiz olduğu da özellikle belirtiliyor.