Dünyaca ünlü yazar Robert Kiyosaki'den ilginç yorum: ABD sahte para basıyor! Altın ve Gümüş yükseliyor

31 Ocak 2025 09:06 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 09:09

Dünyaca ünlü yazar Robert Kiyosaki, ABD’nin artan borç yükü ve belirsiz ekonomi politikaları nedeniyle altın ve gümüşe olan talebin hızla arttığını söyledi. Kiyosaki, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları ve küresel ekonomik dengelerdeki değişimin, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdiğini belirtti.

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ABD’nin ulusal borcu 36,4 trilyon doları aşarken, altın fiyatları ons başına 2.800 dolar seviyelerine yaklaştı. Gümüş ise 31,50 dolara kadar yükseldi. Ekonomideki belirsizlik devam etmesine rağmen, Fed faiz indirimlerine ara verdi. Son üç toplantıda faiz indirimi yapan Fed, şu an için faizleri %4,25 ile %4,5 aralığında sabit tutuyor. Fed Başkanı Jerome Powell, gelecekteki faiz kararlarının ekonomik verilere bağlı olacağını vurgularken, ABD Başkanı Donald Trump ise faiz indirimlerinin devam etmesi gerektiğini savunuyor.

"Sahte Para Basmanın Sonucu Bu"

Kitco News’e konuşan Robert Kiyosaki, ABD’nin sürekli para basmasının ve borçlanmanın doları zayıflattığını, bunun da altın ve gümüş fiyatlarını yukarı çektiğini ifade etti.

"ABD her trilyon dolarlık yeni borç eklediğinde, doların satın alma gücü azalıyor. Altın ve gümüş pahalanmıyor, aslında dolarınız daha az satın alıyor," diyen Kiyosaki, yatırımcıları fiziki altın ve gümüş almaya çağırdı.

Altın 15.000 Dolara Çıkar mı?

Son bir yılda %20’den fazla değer kazanan altın, merkez bankalarının rekor seviyede alım yapması, enflasyon endişeleri ve jeopolitik riskler nedeniyle yükselişini sürdürüyor. Kiyosaki, "Zenginler gerçeği biliyor, fakirler bilmiyor. Fark burada," diyerek altının gerçek bir değer saklama aracı olduğunu savundu.

Gümüş İçin 70 Dolar Tahmini

Şu anda 31,50 dolardan işlem gören gümüş, son dönemde altına kıyasla daha düşük performans gösterse de yükselişe hazırlanıyor. Gümüş Enstitüsü’ne göre, küresel gümüş talebinin 700 milyon onsun üzerine çıkması bekleniyor. Özellikle güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve savunma sanayiinde gümüşe olan ihtiyacın arttığı belirtiliyor.

"Gümüş patlamak üzere," diyen Kiyosaki, özellikle yeşil enerjiye geçiş sürecinde gümüşün kritik bir rol oynadığını vurguladı. Madencilik verilerine göre, gümüş üretimi 2024 yılında sadece %2 arttı ve talebi karşılamaktan uzak.

"Her bir Tomahawk füzesinde 14 pound gümüş bulunuyor," diyen Kiyosaki, savunma sanayiinin de gümüş fiyatlarını yukarı çekeceğini savundu. Ünlü yatırımcı, gümüşün 70 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.