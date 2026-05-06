Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Almanya’daki Uluslararası Ulaştırma Forumu’nda Türkiye’nin küresel lojistikteki stratejik rolüne dikkat çekti. Dünyada jet yakıtı krizi yaşanırken Türkiye’de arz sorunu bulunmadığını belirten Uraloğlu, olağanüstü durumlarda alternatif ulaştırma koridorlarına sahip olmanın hayati önem taşıdığını söyledi. Türkiye’nin karayolu, demiryolu ve havayolundaki yatırımlarla krizlere karşı güçlü bir altyapı oluşturduğunu vurguladı.

HABERİN ÖZETİ Dünyada jet yakıtı krizi sürüyor: Bakan Uraloğlu Türkiye'nin son durumunu açıkladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Almanya'daki Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda Türkiye'nin küresel lojistikteki stratejik rolünü vurgulayarak, dünyada yaşanan jet yakıtı krizine rağmen Türkiye'de arz sorunu olmadığını ve olağanüstü durumlarda alternatif ulaştırma koridorlarına sahip olmanın önemini belirtti. Dünyada jet yakıtı krizi yaşanırken Türkiye'de arz sorunu bulunmuyor. Olağanüstü durumlarda alternatif ulaştırma koridorlarına sahip olmanın hayati önemi vurgulandı. Türkiye'nin karayolu, demiryolu ve havayolundaki yatırımlarla krizlere karşı güçlü bir altyapı oluşturduğu belirtildi. Hiçbir dünya ülkesinin kendine yeter durumda olmadığı ve ticaretin taşımacılık olmadan anlamını yitireceği ifade edildi.

"DÜNYADA JET YAKIT PROBLEMİ VAR, BİZDE YOK"

Bakan Uraloğlu yaşanan jet yakıt krizini şu şekilde değerlendirdi:

"Artık hiçbir dünya ülkesi kendine yeter durumda değil. En gelişmişinden en az gelişmişine kadar ticaret yapmak zorunda. Ticareti yaparsınız, mal alışverişinde mutabık kalırsınız, ödemeleri yaparsanız ama taşıyamazsanız bir anlamı olmaz. Hammaddesinden nihai ürüne kadar. Bunu olağan şartlarda yapıyor olmanız elbette kıymetli ama daha kıymetlisi olan olağanüstü şartlarda yapabilmeye hazırlıklı olmanız lazım. Hazırlıklı değilseniz sınıfta kalırsınız. Örnekleri çokça var. Türkiye çok şükür bunlardan bir tanesi değil. Gerçekten birçok beslenme ve dışarı açılma kaynağı olduğu için Türkiye bu krizden mümkün olduğu kadar ya da en az etkilenen ülkelerden birisidir. Dünyada jet yakıtı problemi görülüyor, şu anda bizde yok çok şükür. Sadece normal şartlarda değil anormal şartlarda da alternatiflerimiz olması lazım. Farklı ulaştırma koridorlarından besleniyor ya da onları kullanıyor olmamız lazım."