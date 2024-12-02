Dünyanın en büyük 100 silah üreticisi belli oldu: Türk şirketler listeye damga vurdu!

02 Aralık 2024 15:43 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 16:16

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü raporu, Türkiye'den şirketlerin küresel silah ticaretinde aldıkları payın büyüdüğünü gözler önüne serdi. 2023'te dünyanın en büyük 100 savunma şirketi, toplamda 632 milyar dolarlık gelir elde ederek bir önceki yıla göre %4,2 artış gösterdi. Bu listede yer alan Türk şirketleri ASELSAN, BAYKAR ve TUSAŞ, toplamda 6 milyar dolarlık silah satışı geliri ile dikkateri üzerine çekti.

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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2023 yılına ilişkin en büyük 100 silah üreticisinin gelir​ raporunu açıkladı. Raporda, listedeki şirketlerin dörtte üçünün gelirlerini artırdığı görülürken, ABD​ merkezli şirketler küresel silah pazarındaki liderliklerini pekiştirdi. Türk​ şirketlerinin ihracat başarıları ve yerli üretim politikaları da dikkat çekti.

ABD ŞİRKETLERİ GELİRLERİNİ ARTIRIYOR

2023’te listede yer alan 41 ABD merkezli şirket, toplam 317 milyar dolarlık silah geliri elde ederek ilk 100’deki toplam gelirlerin yarısını oluşturdu. Bu rakam, 2022’ye göre %2,5’lik bir artışa işaret ediyor. Ancak Lockheed Martin ve RTX gibi sektör devlerinin gelirlerinde düşüş yaşandı. Lockheed Martin’in gelirleri 2022’de 61,82 milyar dolarken 2023’te 60,81 milyar dolara geriledi. Listenin ilk beş sırasında yalnızca ABD merkezli şirketler yer aldı: Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing ve General Dynamics.

TÜRK SAVUNMA ŞİRKETLERİNİN YÜKSELİŞİ

Listede yer alan ASELSAN, BAYKAR ve TUSAŞ, gelirlerini artırarak küresel silah pazarında dikkat çekmeyi başardı.

ASELSAN: %12’lik bir artışla gelirlerini 2,44 milyar dolara yükseltti ve 54. sırada yer aldı.

BAYKAR: Akıncı, Kızılelma ve TB2 gibi yerli SİHA’ların üreticisi, gelirlerini %25 artırarak 1,9 milyar dolara ulaştı ve 69. sırada yerini aldı.

TUSAŞ: KAAN ve Hürjet gibi projelerin üreticisi olan şirket, %45 gelir artışıyla 1,7 milyar dolara ulaştı ve 78. sırada yer aldı.

SIPRI raporu, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli üretim politikalarının başarılarını ve uluslararası ihracat pazarındaki artan etkisini vurguladı.

RUS ŞİRKETLERİ GÜÇ KAZANDI

Listede yer alan iki Rus şirketi, Ukrayna savaşı sonrası artan taleple birlikte gelirlerini önemli ölçüde artırdı. Devlet destekli Rostec, %49’luk artışla 21,73 milyar dolara ulaşırken, United Shipbuilding’in gelirleri 3,77 milyar dolara yükseldi.

KÜRESEL SİLAH PAZARINDA ÇİN VE İNGİLTERE’NİN ROLÜ

İlk 10’da yer alan diğer şirketler arasında İngiliz BAE Systems 6. sırada, Çinli AVIC, NORINCO ve CETC ise sırasıyla 8., 9. ve 10. sıralarda yer aldı.