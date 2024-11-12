Dünyanın en büyük 20 ekonomisi sıralaması 2050 yılında değişecek! Türkiye listeye damga vurdu
Küresel ekonominin daha yavaş iş gücü sebebiyle uzun yıllar çok ağır denge sağlayacağı düşünülüyor. Gelişmekte olan ekonomiler değerlendirildiğinde dünyanın en büyük 5 ekonomisinde değişiklikler olacak. Yeni araştırmalara göre Çin, Hindistan, Endonezya gibi ülkeler sürpriz çıkış yapacak. Yeni yapılan araştırmalarda 2050 yılına doğru dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu. Listede Türkiye'nin yeri dikkat çekti.
Küresel ekonomi dengesiz seviyelerini sürdürürken ekonomide potansiyel büyümenin daha yavaş olacağı değerlendiriliyor. Uzmanlar küresel piyasaların dengeli hale gelmesi için önümüzde 10 yıldan fazla çok uzun süre olacağını belirtiyor. Goldman Sachs'ın araştırmasına göre, küresel potansiyel büyümenin daha yavaş iş gücü büyümesi nedeniyle yavaşlaması bekleniyor. Ekonomideki düzenlemeler küresel büyümenin yıllık ortalama %3'ün hemen altında olacağını ve düşüş yolunda devam edeceğini gösteriyor. Küresel nüfus artışı son 50 yılda yıllık %2'den %1'in altına düştü ve 2075'e kadar neredeyse sıfıra düşmesi bekleniyor.
DÜNYA NÜFUSU TAHMİNİ
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) bir raporuna göre ise 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9 milyarın üzerine çıkması bekleniyor. Bu da enerji ve gıda üretimi için gerekli olan doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artıracak.
DÜNYANIN EN BÜYÜK 5 EKONOMİSİ
Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde gerçek Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) büyümesindeki yavaşlamaya rağmen özellikle Asya'daki gelişmekte olan pazarların diğer pazarları geride bırakmaya devam etmesi öngörülüyor. 2050 yılına kadar dünyanın en büyük beş ekonomisinin Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Endonezya ve Almanya olması bekleniyor.
Çin ve Hindistan'daki GSYİH büyüme oranlarının önümüzdeki on yıllarda yavaşlaması beklenirken, Afrika kıtasının 2030 ile 2050 yılları arasında küresel olarak en yüksek ekonomik büyüme oranına ulaşması tahmin ediliyor.
ÇİN KÜRESEL PİYASALARDA ZİRVEDE
PwC'nin 2050'de Dünya raporuna göre, Çin'in 2050'ye kadar dünyanın en büyük ekonomisi olması ve küresel GSYİH'nin yaklaşık %20'sini oluşturması öngörülüyor. Çin, satın alma gücü paritesi (PPP) açısından dünyanın en büyük ekonomisi olmak için ABD'yi çoktan geride bıraktı. Dahası, Çin'in 2030'dan önce dünyanın en büyük ekonomisi olarak ortaya çıkması ve Hindistan'ın 2050'ye kadar üçüncü büyük ekonomi olması bekleniyor. AB'nin dünya GSYİH'sindeki payının %10'un altına düşeceği iddia ediliyor.
Gelişmekte Olan Yedili veya E7 ekonomilerinin, 2016 ile 2050 yılları arasında G7 ekonomilerinin çalışma çağındaki nüfusunda yıllık ortalama %0,3'lük negatif büyüme nedeniyle gelişmiş G7 ekonomilerinden neredeyse iki kat daha hızlı büyümesi öngörülüyor. Vietnam, Hindistan ve Bangladeş'in en hızlı büyüyen ekonomiler arasında olması bekleniyor.
TÜRKİYE DETAYI
Polonya'nın en hızlı büyüyen AB ekonomisi olması beklenirken, günümüzün gelişmiş ekonomileri daha yüksek ortalama gelirleri koruyacak olsa da gelişmekte olan pazarlar 2050'ye kadar bu farkı önemli ölçüde daraltmaya hazırlanıyor. Bu değişim, Brezilya, Nijerya ve Türkiye gibi hala önemli potansiyele sahip ülkelerdeki son ekonomik zorluklara rağmen, bu bölgelere uzun vadeli yatırım yapmaya istekli işletmeler için önemli fırsatlar sunuyor.
2050 yılına kadar dünyanın en büyük 20 ekonomisinin listesini derlemek için Fathom'un '2100 Yılında Ekonomi' adlı kitabından detaylar alındı. 2050'ye kadar dünyanın en büyük 20 ekonomisi listesi merak edildi.
2050'YE KADAR DÜNYANIN EN BÜYÜK 20 EKONOMİSİ
20. MYANMAR
GSYİH Tahmini (2050): 1,44 Trilyon
Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %0,64
Nüfus Tahmini (2050): 59,93 Milyon
19. POLONYA
GSYİH Tahmini (2050): 1,66 Trilyon
Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %0,74
Nüfus Tahmini (2050): 34,93 Milyon
18. PAKİSTAN
GSYİH Tahmini (2050): 1,82 Trilyon
Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %0,81
Nüfus Tahmini (2050): 367,81 Milyon
17. SUUDİ ARABİSTAN
GSYİH Tahmini (2050): 1,84 Trilyon
Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %0,82
Nüfus Tahmini (2050): 48,37 Milyon
16. İSPANYA
GSYİH Tahmini (2050): 1,84 Trilyon
Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %0,82
Nüfus Tahmini (2050): 44,22 Milyon
15. AVUSTRALYA
GSYİH Tahmini (2050): 1,96 Trilyon
Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %0,87
Nüfus Tahmini (2050): 32,19 Milyon
14. İTALYA
GSYİH Tahmini (2050): 2,16 Trilyon
Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %0,96
Nüfus Tahmini (2050): 52,25 Milyon
13. ETİYOPYA
GSYİH Tahmini (2050): 2,18 Trilyon
Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %0,97
Nüfus Tahmini (2050): 214,81 Milyon
12. MISIR
GSYİH Tahmini (2050): 2,36 Trilyon
Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %1,05
Nüfus Tahmini (2050): 160,34 Milyon
11. VİETNAM
GSYİH Tahmini (2050): 2,41 Trilyon
Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %1,07
Nüfus Tahmini (2050): 107,01 Milyon
10. BREZİLYA
GSYİH Tahmini (2050): 3,51 Trilyon
Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %1,56
Nüfus Tahmini (2050): 230,89 Milyon
9. BİRLEŞİK KRALLIK
GSYİH Tahmini (2050): 3,74 Trilyon
Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %1,66
Nüfus Tahmini (2050): 71,68 Milyon
8. TÜRKİYE
GSYİH Tahmini (2050): 4,90 Trilyon
Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %2,18
Nüfus Tahmini (2050): 95,83 Milyon
7. ALMANYA
GSYİH Tahmini (2050): 4,92 Trilyon
Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %2,18
Nüfus Tahmini (2050): 78,93 Milyon
6. JAPONYA
GSYİH Tahmini (2050): 5,20 Trilyon
Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %2,31
Nüfus Tahmini (2050): 103,78 Milyon
5. RUSYA
GSYİH Tahmini (2050): 5,69 Trilyon
Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %2,53
Nüfus Tahmini (2050): 133,13 Milyon
4. ENDONEZYA
GSYİH Tahmini (2050): 6,60 Trilyon
Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %2,93
Nüfus Tahmini (2050): 317,23 Milyon
3. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
GSYİH Tahmini (2050): 26,58 Trilyon
Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %11,82
Nüfus Tahmini (2050): 375,39 Milyon
2. HİNDİSTAN
GSYİH Tahmini (2050): 38,68 Trilyon
Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %17,21
Nüfus Tahmini (2050): 1,67 Milyar
1. ÇİN
GSYİH Tahmini (2050): 42,96 Trilyon
Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %19,10
Nüfus Tahmini (2050): 1,31 Milyar