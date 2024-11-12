Dünyanın en büyük 20 ekonomisi sıralaması 2050 yılında değişecek! Türkiye listeye damga vurdu

12 Kasım 2024 11:17 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 11:17

Küresel ekonominin daha yavaş iş gücü sebebiyle uzun yıllar çok ağır denge sağlayacağı düşünülüyor. Gelişmekte olan ekonomiler değerlendirildiğinde dünyanın en büyük 5 ekonomisinde değişiklikler olacak. Yeni araştırmalara göre Çin, Hindistan, Endonezya gibi ülkeler sürpriz çıkış yapacak. Yeni yapılan araştırmalarda 2050 yılına doğru dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu. Listede Türkiye'nin yeri dikkat çekti.

Küresel ekonomi dengesiz seviyelerini sürdürürken ekonomide potansiyel büyümenin daha yavaş olacağı değerlendiriliyor. Uzmanlar küresel piyasaların dengeli hale gelmesi için önümüzde 10 yıldan fazla çok uzun süre olacağını belirtiyor. Goldman Sachs'ın araştırmasına göre, küresel potansiyel büyümenin daha yavaş iş gücü büyümesi nedeniyle yavaşlaması bekleniyor. Ekonomideki düzenlemeler küresel büyümenin yıllık ortalama %3'ün hemen altında olacağını ve düşüş yolunda devam edeceğini gösteriyor. Küresel nüfus artışı son 50 yılda yıllık %2'den %1'in altına düştü ve 2075'e kadar neredeyse sıfıra düşmesi bekleniyor.

DÜNYA NÜFUSU TAHMİNİ

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) bir raporuna göre ise 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9 milyarın üzerine çıkması bekleniyor. Bu da enerji ve gıda üretimi için gerekli olan doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artıracak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 5 EKONOMİSİ

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde gerçek Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) büyümesindeki yavaşlamaya rağmen özellikle Asya'daki gelişmekte olan pazarların diğer pazarları geride bırakmaya devam etmesi öngörülüyor. 2050 yılına kadar dünyanın en büyük beş ekonomisinin Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Endonezya ve Almanya olması bekleniyor.

Çin ve Hindistan'daki GSYİH büyüme oranlarının önümüzdeki on yıllarda yavaşlaması beklenirken, Afrika kıtasının 2030 ile 2050 yılları arasında küresel olarak en yüksek ekonomik büyüme oranına ulaşması tahmin ediliyor.

ÇİN KÜRESEL PİYASALARDA ZİRVEDE

PwC'nin 2050'de Dünya raporuna göre, Çin'in 2050'ye kadar dünyanın en büyük ekonomisi olması ve küresel GSYİH'nin yaklaşık %20'sini oluşturması öngörülüyor. Çin, satın alma gücü paritesi (PPP) açısından dünyanın en büyük ekonomisi olmak için ABD'yi çoktan geride bıraktı. Dahası, Çin'in 2030'dan önce dünyanın en büyük ekonomisi olarak ortaya çıkması ve Hindistan'ın 2050'ye kadar üçüncü büyük ekonomi olması bekleniyor. AB'nin dünya GSYİH'sindeki payının %10'un altına düşeceği iddia ediliyor.

Gelişmekte Olan Yedili veya E7 ekonomilerinin, 2016 ile 2050 yılları arasında G7 ekonomilerinin çalışma çağındaki nüfusunda yıllık ortalama %0,3'lük negatif büyüme nedeniyle gelişmiş G7 ekonomilerinden neredeyse iki kat daha hızlı büyümesi öngörülüyor. Vietnam, Hindistan ve Bangladeş'in en hızlı büyüyen ekonomiler arasında olması bekleniyor.

TÜRKİYE DETAYI

Polonya'nın en hızlı büyüyen AB ekonomisi olması beklenirken, günümüzün gelişmiş ekonomileri daha yüksek ortalama gelirleri koruyacak olsa da gelişmekte olan pazarlar 2050'ye kadar bu farkı önemli ölçüde daraltmaya hazırlanıyor. Bu değişim, Brezilya, Nijerya ve Türkiye gibi hala önemli potansiyele sahip ülkelerdeki son ekonomik zorluklara rağmen, bu bölgelere uzun vadeli yatırım yapmaya istekli işletmeler için önemli fırsatlar sunuyor.

2050 yılına kadar dünyanın en büyük 20 ekonomisinin listesini derlemek için Fathom'un '2100 Yılında Ekonomi' adlı kitabından detaylar alındı. 2050'ye kadar dünyanın en büyük 20 ekonomisi listesi merak edildi.

2050'YE KADAR DÜNYANIN EN BÜYÜK 20 EKONOMİSİ

20. MYANMAR

GSYİH Tahmini (2050): 1,44 Trilyon

Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %0,64

Nüfus Tahmini (2050): 59,93 Milyon

19. POLONYA

GSYİH Tahmini (2050): 1,66 Trilyon

Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %0,74

Nüfus Tahmini (2050): 34,93 Milyon

18. PAKİSTAN

GSYİH Tahmini (2050): 1,82 Trilyon

Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %0,81

Nüfus Tahmini (2050): 367,81 Milyon

17. SUUDİ ARABİSTAN

GSYİH Tahmini (2050): 1,84 Trilyon

Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %0,82

Nüfus Tahmini (2050): 48,37 Milyon

16. İSPANYA

GSYİH Tahmini (2050): 1,84 Trilyon

Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %0,82

Nüfus Tahmini (2050): 44,22 Milyon

15. AVUSTRALYA

GSYİH Tahmini (2050): 1,96 Trilyon

Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %0,87

Nüfus Tahmini (2050): 32,19 Milyon

14. İTALYA

GSYİH Tahmini (2050): 2,16 Trilyon

Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %0,96

Nüfus Tahmini (2050): 52,25 Milyon

13. ETİYOPYA

GSYİH Tahmini (2050): 2,18 Trilyon

Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %0,97

Nüfus Tahmini (2050): 214,81 Milyon

12. MISIR

GSYİH Tahmini (2050): 2,36 Trilyon

Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %1,05

Nüfus Tahmini (2050): 160,34 Milyon

11. VİETNAM

GSYİH Tahmini (2050): 2,41 Trilyon

Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %1,07

Nüfus Tahmini (2050): 107,01 Milyon

10. BREZİLYA

GSYİH Tahmini (2050): 3,51 Trilyon

Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %1,56

Nüfus Tahmini (2050): 230,89 Milyon

9. BİRLEŞİK KRALLIK

GSYİH Tahmini (2050): 3,74 Trilyon

Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %1,66

Nüfus Tahmini (2050): 71,68 Milyon

8. TÜRKİYE

GSYİH Tahmini (2050): 4,90 Trilyon

Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %2,18

Nüfus Tahmini (2050): 95,83 Milyon

7. ALMANYA

GSYİH Tahmini (2050): 4,92 Trilyon

Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %2,18

Nüfus Tahmini (2050): 78,93 Milyon

6. JAPONYA

GSYİH Tahmini (2050): 5,20 Trilyon

Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %2,31

Nüfus Tahmini (2050): 103,78 Milyon

5. RUSYA

GSYİH Tahmini (2050): 5,69 Trilyon

Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %2,53

Nüfus Tahmini (2050): 133,13 Milyon

4. ENDONEZYA

GSYİH Tahmini (2050): 6,60 Trilyon

Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %2,93

Nüfus Tahmini (2050): 317,23 Milyon

3. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

GSYİH Tahmini (2050): 26,58 Trilyon

Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %11,82

Nüfus Tahmini (2050): 375,39 Milyon

2. HİNDİSTAN

GSYİH Tahmini (2050): 38,68 Trilyon

Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %17,21

Nüfus Tahmini (2050): 1,67 Milyar

1. ÇİN

GSYİH Tahmini (2050): 42,96 Trilyon

Küresel GSYİH'deki Tahmini Pay (2050): %19,10

Nüfus Tahmini (2050): 1,31 Milyar