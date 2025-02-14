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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

Dünyanın en dayanıklı otomobilleri açıklandı! O marka ilk beşi kaptı

Dünyanın en uzun ömürlü 30 otomobilini listelendi. 400 milyondan fazla araç üzerinde araştırma yapan iSeeCars, 400 bin kilometre bandını aşma ihtimali en yüksek 30 otomobili listeledi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 17:28

Otomobil dünyasında dayanıklılık ve uzun ömür, birçok sürücü için en önemli kriterlerden biri. Peki, hangi otomobiller gerçekten yıllara meydan okuyor? 400 milyondan fazla araç üzerinde yapılan geniş çaplı bir araştırma, en uzun ömürlü otomobilleri ortaya koydu.

ABD merkezli iSeeCars tarafından gerçekleştirilen araştırmada, 400 bin kilometreyi aşma ihtimali en yüksek 30 otomobil belirlendi.

Shift Delete'nin haberine göre; O otomobiller ve oranlar şöyle şekillendi:

1
Toyota Tundra
%36.6

2
Toyota Sequoia
%36.4

3
Toyota 4Runner
%26.8

4
Toyota Tacoma
%26.7

5
Toyota Highlander Hybrid
%25.9
6
Honda Ridgeline
%25.8

7
Chevrolet Suburban
%22.0

8
Toyota Avalon
%22.0

9
Lexus GX
%20.7

10
Chevrolet Silverado 1500
%18.8
11
GMC Yukon XL
%17.9

12
Chevrolet Tahoe
%17.7

13
Honda Pilot
%17.5

14
Honda Accord
%16.6

15
GMC Sierra 1500
%16.1
16
Ford F-150
%15.8

17
Toyota Highlander
%15.7

18
Nissan Titan
%14.8

19
GMC Yukon
%14.6

20
Honda CR-V
%13.9
21
Toyota Camry
%13.5

22
Ford Expedition
%13.1

23
Honda Accord Hybrid
%13.1

24
Nissan Pathfinder
%13.0

25
Toyota Prius
%12.6
26
Nissan Armada
%12.6

27
Mazda CX-9
%12.4

28
Acura MDX
%11.9

29
Honda Odyssey
%11.5

30
Ram 1500
%11.5

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Sıkça Sorulan Sorular

En sağlam araba markası hangisi?
Toyota En Sorunsuz Otomobil. Toyota, Amerikan araştırma şirketi iSeeCars tarafından yapılan araştırmaya göre en sorunsuz araba markası olarak belirlendi. Arızalanma sıklığı en düşük olduğu belirlenen Toyota araba modelleri, dünyanın en güvenilir ve sorunsuz otomobil markası sıralamasında ilk beşte yer aldı.
ETİKETLER
#Otomobil
#otomobil satışları
#lüks otomobil
#Otomobil Piyasası
#Ekonomi
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