Dünyanın en dayanıklı otomobilleri açıklandı! O marka ilk beşi kaptı

Otomobil dünyasında dayanıklılık ve uzun ömür, birçok sürücü için en önemli kriterlerden biri. Peki, hangi otomobiller gerçekten yıllara meydan okuyor? 400 milyondan fazla araç üzerinde yapılan geniş çaplı bir araştırma, en uzun ömürlü otomobilleri ortaya koydu.

ABD merkezli iSeeCars tarafından gerçekleştirilen araştırmada, 400 bin kilometreyi aşma ihtimali en yüksek 30 otomobil belirlendi.



Shift Delete'nin haberine göre; O otomobiller ve oranlar şöyle şekillendi:



1

Toyota Tundra

%36.6

2

Toyota Sequoia

%36.4

3

Toyota 4Runner

%26.8

4

Toyota Tacoma

%26.7

5

Toyota Highlander Hybrid

%25.9

6

Honda Ridgeline

%25.8

7

Chevrolet Suburban

%22.0

8

Toyota Avalon

%22.0

9

Lexus GX

%20.7

10

Chevrolet Silverado 1500

%18.8

11

GMC Yukon XL

%17.9

12

Chevrolet Tahoe

%17.7

13

Honda Pilot

%17.5

14

Honda Accord

%16.6

15

GMC Sierra 1500

%16.1

16

Ford F-150

%15.8

17

Toyota Highlander

%15.7

18

Nissan Titan

%14.8

19

GMC Yukon

%14.6

20

Honda CR-V

%13.9

21

Toyota Camry

%13.5

22

Ford Expedition

%13.1

23

Honda Accord Hybrid

%13.1

24

Nissan Pathfinder

%13.0

25

Toyota Prius

%12.6

26

Nissan Armada

%12.6

27

Mazda CX-9

%12.4

28

Acura MDX

%11.9

29

Honda Odyssey

%11.5

30

Ram 1500

%11.5