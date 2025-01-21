Dünyanın en değerli markası belli oldu: Zirveyi kimseye kaptırmadı!

21 Ocak 2025 15:53 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 16:07

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın "Dünyanın En Değerli 500 Markası" çalışmasında 574,5 milyar dolar marka değeriyle Apple yine birinci oldu.

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Türk Hava Yolları, hem gökyüzünde hem Türkiye'nin en değerli markaları listesinde zirvede!

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Global 500 - Dünyanın En Değerli 500 Markası 2025" araştırmasının sonuçları açıklandı. Çalışmaya göre, Apple​ 574,5 milyar dolarlık marka değeriyle 2025 yılında da dünyanın en değerli markası unvanını korudu. Şirketin 2024 yılındaki marka değeri 516,6 milyar dolardı. Apple’ı 461,1 milyar dolarla Microsoft​ ve 413 milyar dolarla Google​ takip etti. Microsoft'un marka değeri geçtiğimiz yıl 340,4 milyar dolar, Google'ın ise 333,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

İLK 10’DA ABD EGEMENLİĞİ

Listede Amazon​, 356,4 milyar dolarlık marka değeriyle dördüncü sırada yer alırken, perakende devi Walmart 137,2 milyar dolarla beşinci sırada bulunuyor. Güney Koreli Samsung, 110,6 milyar dolarla altıncı, Çinli TikTok 105,8 milyar dolarla yedinci, ABD’li Facebook 91,5 milyar dolarla sekizinci, NVIDIA 87,9 milyar dolarla dokuzuncu ve Çinli enerji şirketi State Grid 85,6 milyar dolarla onuncu sırada yer aldı.

ABD LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Araştırma sonuçlarına göre, Global 500 listesindeki 190 şirketle ABD açık ara liderliğini sürdürdü. ABD’yi 55 şirketle Çin, 36 şirketle Japonya, 35 şirketle Fransa, 27 şirketle Almanya ve 17 şirketle İngiltere takip etti.

"ÜLKELER MARKALARIYLA ZENGİNLEŞİYOR"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, araştırma sonuçlarını değerlendirirken, küresel ekonomik büyümenin durgun seyretmesine rağmen Global 500 listesindeki markaların toplam değerinin yüzde 10 artarak 9,5 trilyon dolara yükseldiğini belirtti. Bu artış, dünya ekonomisindeki yüzde 3’lük büyüme oranını geride bıraktı.

Türkiye'nin markalaşma alanında henüz yeterli seviyeye ulaşamadığını ifade eden İlgüner, "Listede en alt sırada yer alan markanın değeri 4,9 milyar dolar. Ancak bu değere ulaşan Türk markası bulunmadığı için Türkiye bu yıl da sıralamada yer almadı. Son 10 yılda, en değerli Türk markası ile küresel sıralamanın en alt sırasındaki marka arasındaki değer farkı giderek açılıyor" ifadelerini kullandı.

İlgüner, dünya çapında dikkat çeken örneklerden de bahsederek, Avusturya'nın Red Bull’unun 9,7 milyar dolar, Danimarka’nın Lego’sunun 11 milyar dolar ve İsviçre’nin Rolex’inin 18,8 milyar dolar marka değerine ulaştığını söyledi. Vietnam’ın telekom şirketi Viettel’in 6,4 milyar dolarlık marka değerine eriştiğini vurgulayan İlgüner, Türkiye’nin bu yarışta geri kaldığını belirtti.

"ULUSAL MARKALAŞMA HAREKETİNE İHTİYAÇ VAR"

Türk markalarının küresel ölçekte değer kazanması için geniş kapsamlı bir ulusal markalaşma hareketine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan İlgüner, "Bu konuda sadece kamu değil, özel sektör de dâhil olmak üzere tüm tarafların iş birliği yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Markaların, ülkelerin itibarını ve refahını artırmada kritik bir rol üstlendiğini belirten İlgüner, Türkiye’nin bu alanda ilerlemesi için stratejik adımlar atılması gerektiğini söyledi.