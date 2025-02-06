Dünyanın en değerli para birimleri belli oldu! İşte zirvedeki para birimi
Küresel piyasalarda etkili olan dolar ve euro gibi para birimlerinin yanı sıra yatırımcılar diğer güçlü para birimlerini de yakın markaja alıyor. Dünyanın 2025'te en değerli para birimleri belli oldu. İşte ilk 15'teki ülkeler ve para birimleri...
Küresel piyasalarda ABD dolarının üstün olduğu yatırımcıları doğrudan etkilediği belirtiliyor. Ancak piyasada daha da güçlü para birimlerinin olduğu ve ilerleyen yıllarda piyasaya hakim olacağı iddia ediliyor. Para birimleri ekonomik başarının yanı sıra ülkelerin küresel etkisini ve istikrarını da yansıtıyor.
Birçok vatandaş yatırım yaparak en fazla değere sahip olan para birimlerini dikkate alıyor. Yatırım olarak parasına değer katmak isteyenler dolar, euro gibi para birimleri haricinde artık daha farklı alanlara yöneliyor.
DÜNYANIN EN DEĞERLİ PARA BİRİMLERİ
Kripto paralar veya altın güvenli liman olarak görülse de daha güçlü yatırım alanlarının olduğu söyleniyor. Bu sebeple dünyanın en güçlü paraları listesi merak edildi. Şu anda dünyanın en değerli 15 para birimi belli oldu.
- Kuveyt dinarı - Para Birimi Kodu: KWD
- Bahreyn dinarı - Para Birimi Kodu: BHD
- Umman riyali - Para Birimi Kodu: OMR
- Ürdün dinarı - Para Birimi Kodu: JOD
- Büyük Britanya sterlini - Para Birimi Kodu: GBP
- Cayman Adaları doları - Para Birimi Kodu: KYD
- İsviçre Frangı - Para Birimi Kodu: CHF
- Euro - Para Birimi Kodu: EUR
- ABD doları - Para Birimi Kodu: USD
- Singapur doları - Para Birimi Kodu: SGD
- Kanada doları - Para Birimi Kodu: CAD
- Brunei doları - Para Birimi Kodu: BND
- Avustralya doları - Para Birimi Kodu: AUD
- Yeni Zelanda doları - Para Birimi Kodu: NZD
- Katar riyali - Para Birimi Kodu: QAR