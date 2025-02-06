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Dünyanın en değerli para birimleri belli oldu! İşte zirvedeki para birimi

Editör: Murat Makas / Kaynak: aol.com
06 Şubat 2025 09:52 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 10:07

Küresel piyasalarda etkili olan dolar ve euro gibi para birimlerinin yanı sıra yatırımcılar diğer güçlü para birimlerini de yakın markaja alıyor. Dünyanın 2025'te en değerli para birimleri belli oldu. İşte ilk 15'teki ülkeler ve para birimleri...

Küresel piyasalarda ABD dolarının üstün olduğu yatırımcıları doğrudan etkilediği belirtiliyor. Ancak piyasada daha da güçlü para birimlerinin olduğu ve ilerleyen yıllarda piyasaya hakim olacağı iddia ediliyor. Para birimleri ekonomik başarının yanı sıra ülkelerin küresel etkisini ve istikrarını da yansıtıyor.

Dünyanın en değerli para birimleri belli oldu! İşte zirvedeki para birimi - 1. Resim

Birçok vatandaş yatırım yaparak en fazla değere sahip olan para birimlerini dikkate alıyor. Yatırım olarak parasına değer katmak isteyenler dolar, euro gibi para birimleri haricinde artık daha farklı alanlara yöneliyor.

Dünyanın en değerli para birimleri belli oldu! İşte zirvedeki para birimi - 2. Resim

DÜNYANIN EN DEĞERLİ PARA BİRİMLERİ

Kripto paralar veya altın güvenli liman olarak görülse de daha güçlü yatırım alanlarının olduğu söyleniyor. Bu sebeple dünyanın en güçlü paraları listesi merak edildi. Şu anda dünyanın en değerli 15 para birimi belli oldu.

Dünyanın en değerli para birimleri belli oldu! İşte zirvedeki para birimi - 3. Resim

  1. Kuveyt dinarı - Para Birimi Kodu: KWD
  2. Bahreyn dinarı - Para Birimi Kodu: BHD
  3. Umman riyali - Para Birimi Kodu: OMR
  4. Ürdün dinarı - Para Birimi Kodu: JOD
  5. Büyük Britanya sterlini - Para Birimi Kodu: GBP
  6. Cayman Adaları doları - Para Birimi Kodu: KYD
  7. İsviçre Frangı - Para Birimi Kodu: CHF
  8. Euro - Para Birimi Kodu: EUR
  9. ABD doları - Para Birimi Kodu: USD
  10. Singapur doları - Para Birimi Kodu: SGD
  11. Kanada doları - Para Birimi Kodu: CAD
  12. Brunei doları - Para Birimi Kodu: BND
  13. Avustralya doları - Para Birimi Kodu: AUD
  14. Yeni Zelanda doları - Para Birimi Kodu: NZD
  15. Katar riyali - Para Birimi Kodu: QAR

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Kaynak: aol.com

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