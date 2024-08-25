Dünyanın en zengin 5 ailesi açıklandı! Göç sebebiyle en çok tercih ettikleri ülke belli oldu
Küresel ekonomideki inişli çıkışlı seviyeler sonrası dünyanın en zengin ailelerinin, stratejik konumu ve yaşam standartlarının daha iyi olduğu ülkelere göç ettiği öne sürüldü. En büyük milyoner göçünün Çin'de olacağı belirtilirken, zengin ailelerin en çok tercih ettiği ülke de belli oldu. İşte son araştırmalara göre dünyanın en zengin aileleri ve en çok tercih ettikleri ülke...
Pandemi ve bölgesel savaşların sebep gösterildiği küresel ekonomideki inişli çıkışlı seviyelerin dünyanın en zengin ailelerini de etkilediği öne sürülüyor. Henley & Partners'ın göç raporuna göre 2024 büyük bir milyoner göçüne tanıklık edecek. Bu yıl dünya çapında 128.000 milyoner veya yüksek net gelire sahip birey taşınacak.
En büyük milyoner göçü Çin'de gerçekleşecek ve bu yıl 15.200 yüksek net gelire sahip bireyin göç etmesi bekleniyor. Birleşik Krallık'ın 2024'te 9.500 milyoner net kaybına tanık olması bekleniyor, Hindistan ise tahmini 4.300 milyoner kaybedecek.
BAE'NİN STRATEJİK KONUMU ETKİLİYOR
Zenginler arasında en çok tercih edilen destinasyondaki diğer cazibe merkezleri arasında BAE bulunuyor. Ülkenin stratejik konumu, sıfır gelir vergisi, düşük suç oranı, sağlık tesisleri ve eğitim kurumları ve dünya standartlarında yaşam tarzı cazibe merkezleri, seçkinleri çeken diğer avantajlar oldu.
Araştırmalara göre insidermonkey’de yer alan detaylarda dünyanın en çok zengin aileleri raporlandı. 2024'te dünyanın en zengin aileleri listesi Bloomberg ve Forbes gibi medya kaynakları aracılığıyla servis edildi. İşte dünyanın en zengin aileleri…
DÜNYANIN EN ZENGİN AİLELERİ
5. Koch Ailesi
Net Değer: 144 Milyar Dolar
Koch Ailesi'nin net değeri 144 milyar dolar olup Amerika'nın en büyük özel şirketlerinden biri olan Koch Industries ile tanınır. Babaları Fred C. Koch'tan miras kalan Frederick ve William kardeşlerden ikisi bir anlaşmazlıktan sonra aile şirketinden ayrılırken diğer kardeşler Charles ve David (2019'da öldü) kaldı.
4. Hermès Ailesi
Net Değer: 151 Milyar Dolar
Altıncı nesil Hermès ailesinin net değeri 151 milyar dolar. Fransız aile, Kelly çantalarıyla tanınan ve artık küresel bir ayak izine sahip olan lüks moda devi Hermès'in sahibi.
3. Bernard Arnault ve Ailesi
Net Değer: 191,8 Milyar Dolar
191,8 milyar dolarlık net servetiyle Bernard Arnault ve ailesi, 2024 yılında en zengin 30 aile arasında üçüncü sırada yer alıyor. Bernard Arnault, 1989'dan beri dünyanın önde gelen LVMH grubuna liderlik ediyor.
2. Al Nahyan Ailesi
Net Değer: 305 Milyar Dolar
Abu Dabi Emirliği'nin yönetici ailesi El Nahyan, 2024 yılında dünyanın en zengin 30 ailesi arasında ikinci sırada yer alıyor. Tahmini 305 milyar dolarlık net servete sahip olan aile, daha önce 2023 yılında Walton'ın en zengin aile statüsünü geride bırakmıştı.
1. Walton Ailesi
Net Değer: 347 Milyar Dolar
Forbes gerçek zamanlı milyarderler listesine göre Walton mirasçıları Jim Walton, Rob Walton, Alice Walton, Lukas Walton, Christy Walton, Nancy Walton Laurie ve Ann Walton Kroenke'nin toplam net serveti 347 milyar dolar.