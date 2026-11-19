Küresel ekonomide enflasyon endişeleri yeniden gündemin üst sıralarına yerleşirken Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) dikkat çeken bir faiz uyarısı geldi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, enerji arzında yaşanan şokların ve yapay zekâ yatırımlarının yarattığı güçlü talebin fiyat artışlarını hızlandırdığını belirterek birçok ülkede para politikasının daha da sıkılaştırılması gerektiğini söyledi. Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi'nde konuşan Georgieva, küresel enflasyonun bu yıl yüzde 4,7 seviyesine yükseldiğine dikkat çekti. IMF Başkanı'na göre fiyat baskılarının devam ettiği ekonomilerde merkez bankalarının sıkı para politikası uygulamalarını sürdürmesi gerekiyor.

IMF'DEN MERKEZ BANKALARINA SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI

Georgieva, enflasyonla mücadelenin henüz tamamlanmadığını vurgularken özellikle fiyat artışlarının hedeflerin üzerinde kaldığı ülkelere işaret etti. IMF'nin ekim ayında gerçekleştirilen yıllık toplantılarında da benzer uyarılarda bulunan Georgieva, ekonomik faaliyetlerin güçlü seyrettiği ve enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği ülkelerde para politikasını sıkılaştırmak için daha fazla gerekçe bulunduğunu belirtmişti.

IMF Başkanı, birçok ekonomi açısından ihtiyatlı ve sıkı bir para politikası yaklaşımının uygun olabileceğini ifade etti. Enerji maliyetlerindeki yükseliş ile yapay zekâ yatırımlarının artırdığı talep ise enflasyonla mücadeleyi zorlaştıran başlıca unsurlar arasında gösterildi.

KÜRESEL ENFLASYON 2027'DE DE YÜKSEK KALACAK

IMF'nin 13 Ekim'de yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu da fiyat artışlarının önümüzdeki yıl tamamen kontrol altına alınamayacağına işaret ediyor. Rapora göre küresel enflasyonun 2026 yılında yüzde 4,7'ye yükselmesi, 2027 yılında ise yüzde 4,1'e gerilemesi bekleniyor. Yani gelecek yıl bir miktar düşüş öngörülse de enflasyonun yüzde 4'ün üzerinde kalacağı tahmin ediliyor.

Enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü güncellenmesinde özellikle enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar etkili oldu.

IMF, küresel ekonomik büyümenin ise 2026'da yüzde 3,1, 2027'de yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor.

YAPAY ZEKÂ YATIRIMLARI ENFLASYONU KÖRÜKLÜYOR

IMF Başkanı'nın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer başlık ise yapay zekânın küresel ekonomi üzerindeki etkileri oldu. Georgieva, yapay zekâ teknolojilerine yapılan yatırımların ekonomik büyümeyi desteklediğini ancak aynı zamanda kısa vadede talebi artırarak fiyatlar üzerinde ek baskı oluşturduğunu söyledi. Özellikle veri merkezleri ve yapay zekâ altyapısına yönelik büyük ölçekli yatırımlar, elektrik tüketiminde önemli bir artışı beraberinde getiriyor. Bu durum, enerji arzındaki sorunlarla birleştiğinde enflasyonla mücadeleyi daha da güçleştiriyor.

Georgieva, ülkelerin dijital altyapılarını güçlendirmesi, çalışanlarını yeni teknolojilere hazırlaması ve finansal istikrarı koruyacak önlemlere ağırlık vermesi gerektiğini de vurguladı.

YÜKSEK FAİZLER BORÇLANMA MALİYETLERİNİ ARTIRIYOR

IMF'nin sıkı para politikası çağrısının yanında bir başka risk daha öne çıkıyor: Artan borçlanma maliyetleri. Georgieva, yüksek enflasyon ve yükselen faiz oranlarının kamu maliyesi üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti. Gelişmiş ekonomilerde tahvil getirilerinin son yılların en yüksek seviyelerine ulaşması, özellikle mali hareket alanı sınırlı ülkeler için ciddi bir risk oluşturuyor.

Yükselen faizler hükümetlerin borçlanmasını daha maliyetli hale getirirken kamu bütçeleri üzerindeki yükü de ağırlaştırıyor. IMF, bu nedenle hükümetlere mali tamponlarını yeniden güçlendirme ve kamu kaynaklarını daha verimli kullanma çağrısında bulunuyor. Merkez bankalarının ise enflasyonla mücadelede fiyat istikrarını öncelikli hedef olarak koruması gerektiğini vurguluyor.