Durgunlukta Bitcoin güvenli liman mı?

ABD'de resesyon korkuları yeniden yükselirken yatırımcılar portföylerini gözden geçiriyor. Bitcoin bu ortamda korunma aracı mı, yoksa hâlâ fazla riskli mi?
ABD ekonomisinde resesyon olasılığının yeniden masaya gelmesi, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendiriyor. Piyasalarda belirsizlik hakimken, Bitcoin gibi görece genç ve tartışmalı varlıklar, yatırım stratejilerinde yeniden sorgulanıyor.
Yatırımcılar, önümüzdeki 6-12 ay içinde hem sermayelerini koruyabilecekleri hem de potansiyel getiri sağlayabilecekleri araçlara yöneliyor. Bu noktada Bitcoin'in yeri tam da tartışmanın ortasında.
ElonMoney Research'te yayımlanan bir analize göre, Bitcoin bu tür belirsiz dönemlerde öne çıkan seçeneklerden biri olabilir. Fakat hâlâ cevaplanması gereken soru şu: Bitcoin gerçekten bir ekonomik durgunluk döneminde tercih edilmesi gereken bir yatırım mı?
2024’te BlackRock ve Fidelity gibi devlerin spot Bitcoin ETF'lerini piyasaya sürmesi, sadece bireysel değil, kurumsal yatırımcılar açısından da Bitcoin’e olan ilgiyi artırdı. Bu hamleler, piyasadaki likiditeyi ve istikrarı güçlendirdi.
Yıllar boyunca "aşırı oynaklık" etiketini taşıyan Bitcoin, artık bu algıyı geride bırakmaya çalışıyor. Spot ETF’lerin yanı sıra MicroStrategy gibi şirketlerin istikrarlı Bitcoin alımları, fiyat hareketlerini daha öngörülebilir hale getiriyor. Önceden %50’lere varan sert düşüşler yaşayan Bitcoin, son zamanlarda daha sığ geri çekilmelerle dikkat çekiyor.
Bitcoin hâlâ klasik anlamda bir güvenli liman değil. Altın ve Hazine tahvilleri gibi kriz dönemlerinde test edilmiş varlıklarla kıyaslandığında daha spekülatif. Ancak portföylerde küçük oranlarla yer verilmesi, çeşitlilik ve getiri potansiyeli açısından avantaj sağlayabilir.
Uzmanlar, Bitcoin'in özellikle resesyon sonrası para politikasındaki değişimlerden faydalanma ihtimaline dikkat çekiyor. Bu nedenle %1 ile %5 arası bir payla portföylerde yer alması, temkinli bir strateji olarak değerlendiriliyor. Ancak bu pozisyonun, altın ya da ABD tahvilleri gibi daha istikrarlı varlıklarla desteklenmesi gerektiği de vurgulanıyor.