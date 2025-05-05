Durgunlukta Bitcoin güvenli liman mı?

ABD'de resesyon korkuları yeniden yükselirken yatırımcılar portföylerini gözden geçiriyor. Bitcoin bu ortamda korunma aracı mı, yoksa hâlâ fazla riskli mi?

ABD ekonomisinde resesyon olasılığının yeniden masaya gelmesi, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendiriyor. Piyasalarda belirsizlik hakimken, Bitcoin gibi görece genç ve tartışmalı varlıklar, yatırım stratejilerinde yeniden sorgulanıyor.

Yatırımcılar, önümüzdeki 6-12 ay içinde hem sermayelerini koruyabilecekleri hem de potansiyel getiri sağlayabilecekleri araçlara yöneliyor. Bu noktada Bitcoin'in yeri tam da tartışmanın ortasında.

BİTCOİN'İN ARTAN CAZİBESİ

ElonMoney Research'te yayımlanan bir analize göre, Bitcoin bu tür belirsiz dönemlerde öne çıkan seçeneklerden biri olabilir. Fakat hâlâ cevaplanması gereken soru şu: Bitcoin gerçekten bir ekonomik durgunluk döneminde tercih edilmesi gereken bir yatırım mı?

Asimetrik potansiyeli:

Bitcoin’in en parlak dönemleri, genellikle merkez bankalarının likidite musluklarını açtığı kriz sonrası süreçler oldu. 2020’deki pandemi döneminde yaşanan sıçrama hâlâ hafızalarda. 2025'te ise faiz indirimlerine dair beklentilerin güçlenmesiyle, Bitcoin bir kez daha bu dönüşümün kazananı olabilir.

Bitcoin’in en parlak dönemleri, genellikle merkez bankalarının likidite musluklarını açtığı kriz sonrası süreçler oldu. 2020’deki pandemi döneminde yaşanan sıçrama hâlâ hafızalarda. 2025'te ise faiz indirimlerine dair beklentilerin güçlenmesiyle, Bitcoin bir kez daha bu dönüşümün kazananı olabilir. Enflasyona karşı yapısal koruma:

21 milyonluk sınırlı arzı sayesinde Bitcoin, itibari paraların değer kaybettiği ortamlarda bir nevi "dijital altın" işlevi görebiliyor. Ayrıca geleneksel bankacılık sisteminden bağımsız yapısı, özellikle finansal kriz dönemlerinde onu daha cazip hale getiriyor.

21 milyonluk sınırlı arzı sayesinde Bitcoin, itibari paraların değer kaybettiği ortamlarda bir nevi "dijital altın" işlevi görebiliyor. Ayrıca geleneksel bankacılık sisteminden bağımsız yapısı, özellikle finansal kriz dönemlerinde onu daha cazip hale getiriyor. Portföy çeşitliliği katkısı:

Son 10 yılda S&P 500 ile sadece %0,15’lik korelasyon göstermesi, Bitcoin’in uzun vadeli yatırımcılar için portföy çeşitlendirme aracı olarak işlevsel olabileceğini ortaya koyuyor.

KURUMSAL DESTEK VE DEĞİŞEN PİYASA YAPISI

2024’te BlackRock ve Fidelity gibi devlerin spot Bitcoin ETF'lerini piyasaya sürmesi, sadece bireysel değil, kurumsal yatırımcılar açısından da Bitcoin’e olan ilgiyi artırdı. Bu hamleler, piyasadaki likiditeyi ve istikrarı güçlendirdi.

Yıllar boyunca "aşırı oynaklık" etiketini taşıyan Bitcoin, artık bu algıyı geride bırakmaya çalışıyor. Spot ETF’lerin yanı sıra MicroStrategy gibi şirketlerin istikrarlı Bitcoin alımları, fiyat hareketlerini daha öngörülebilir hale getiriyor. Önceden %50’lere varan sert düşüşler yaşayan Bitcoin, son zamanlarda daha sığ geri çekilmelerle dikkat çekiyor.

BİTCOİN PORTFÖYDE NEREYE OTURMALI?

Bitcoin hâlâ klasik anlamda bir güvenli liman değil. Altın ve Hazine tahvilleri gibi kriz dönemlerinde test edilmiş varlıklarla kıyaslandığında daha spekülatif. Ancak portföylerde küçük oranlarla yer verilmesi, çeşitlilik ve getiri potansiyeli açısından avantaj sağlayabilir.

Uzmanlar, Bitcoin'in özellikle resesyon sonrası para politikasındaki değişimlerden faydalanma ihtimaline dikkat çekiyor. Bu nedenle %1 ile %5 arası bir payla portföylerde yer alması, temkinli bir strateji olarak değerlendiriliyor. Ancak bu pozisyonun, altın ya da ABD tahvilleri gibi daha istikrarlı varlıklarla desteklenmesi gerektiği de vurgulanıyor.