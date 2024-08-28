Düşük faizli konut kredisi kampanyası başlıyor! İlk defa ev alacaklar için kamu bankaları kolları sıvadı

28 Ağustos 2024 11:01 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:29

TOKİ'den aylık 9 bin 433 TL'ye ev satışı: Başvurular bugün başladı! Sudan ucuz bu fırsat bir daha gelmez

TOKİ'den aylık 9 bin 433 TL'ye ev satışı: Başvurular bugün başladı! Sudan ucuz bu fırsat bir daha gelmez

İlk defa ev alacaklar yüzde 1.49 faizli konut kredisi ile bayram edecek. Başını sokacak bir ev hayali kuran milyonlar uzun süredir düşük faizli konut kredisi kampanyası haberlerini bekliyor. Ev almak için başvuru tarihleri, vade sayısı, başvuru şartları ve ödeme planı araştırmaları son sürat devam ederken güzel haber kamu bankalarından bekleniyor. İlk defa ev alacaklar için kamu bankaları harekete geçti.

İLK EVİNİ ALACAKLARA KREDİ DESTEĞİ VERİLECEK

Ekonomim'in haberine göre, ilk evini alacaklara kredi desteği sağlanacak.

Mevduat faizlerinin hızla yükselirken vatandaş yüzünü faize çevirdi.

Kamu bankalarının düşük faizli konut kampanyası başlatmayı planlarken gayrimenkul yatırımı yeniden parlayabilir.

Yeni bir ev hayali kuranlar için kaçırılmayacak bir fırsat kapıda. Buna göre, kamu bankaları ilk evini alacaklar için yüzde 1,49 faizli konut kredisi kampanyası üzerinde çalışıyor.

1.49 düşük faizli konut kredisi başvuru şartları ve tarihleri henüz net değil ancak gelen bilgiler arasında 1 milyon TL'lik kredinin aylık ödemesi 17.900 TL olacağı yer aldı. Aynı kredi için aylık ödemeler 36.500 TL'ye kadar çıkacak.

KAMU BANKALARINDAN DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ

Kamu bankaları ile verilecek bu krediler, ev sahibi olmayı planlayanlar için can suyu olacak.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankaları, ilk kez ev alacaklara yüzde 1,49 faiz oranıyla kredi verecek.

1,49 FAİZLİ VE UZUN VADELİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

Kamu bankalarının sunduğu düşük faizli ve uzun vadeli konut kredilerinden öncelikli olarak, daha önce hiç ev sahibi olmamış yeni evli çiftler yararlanacak.

Daha önce evi olan fakat 6 ay önce evini satmış olanlar da kampanya kapsamına alınacak.

KONUT FİYATLARI YÜKSELEBİLİR

Konut satışları Temmuz ayında artış gösterdi. Düşük faizli konut kredisi kampanyası, konut satışlarını artırarak inşaat sektörünü canlandırabilir.

Bunun sonucunda konut fiyatlarının daha da artması bekleniyor.

KKM'DEN ÇIKAN PARA KONUTA MI GİDİYOR?

Sektör temsilcileri özellikle Kur Korumalı Mevduat'tan çıkan paranın gayrimenkule kaymaya başladığını ifade ediyor. Gayrimenkul alımları arttı.

3 senedir uygulanan yüzde 25 kira artışı sınırının kalması da satışların artmasında etkili oldu. Çünkü yatırım amaçlı kiraya verilen konutların geliri arttı.