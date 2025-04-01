Düşük faizli kredi ve yeni kart geliyor! Evlilikten konuta eğitimden emekliliğe büyük destek: 2025 Aile Yılı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'i Aile Yılı olarak ilan etti. Vatandaşlara müjdeler peş peşe geldi. Yeni evlenecek çiftler için büyük fırsatlar duyuruldu. Evlilik Kredisi ile finansal güce destek sağlamak için harekete geçildi. Beyaz eşya ve mobilya indirimleri açıklandı. Doğum yardımı iyileştirildi. Halkbank ve THY’den müjdeli kampanyalar sıralandı. Bebek sahibi olan ailelere özel kredi açıklandı. Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek çiftler, anneler ve aileler için birçok destek paketi hayata geçiriliyor. İşte tek tek 2025 yılı fırsatları.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025'i Aile Yılı ilan etmesiyle vatandaşa bayram ettirecek fırsatlar da peş peşe geldi. Halkbank, ailelere özel yeni finansal destekler sundu. Evlilik kredisi, yeni evlenenlere özel konut kredisi, Paraf Ailem adlı özel kredi kartı ve bebek sahibi olacak ailelere yönelik ihtiyaç kredisi gibi avantajlar açıklandı. Öte yandan THY’den müjdeli kampanyalar da duyuruldu. Ulaşımda dev indirimler uygulandı. Ayrıca beyaz eşya ve mobilyada büyük indirim de geliyor.
2025 Aile Yılı kapsamında Halkbank ve THY, evlilikten konut alımına, eğitimden emekliliğe kadar geniş kapsamlı destek paketlerini duyurdu. İşte tüm aileleri ilgilendiren fırsatlar.
Yeni ebeveynler için Hayata Merhaba İhtiyaç Kredisi sunulacak. Aylık %3.89 faiz oranıyla verilen kredi, hastane ve bakım giderleri için finansman imkanı sağlayacak.
Yeni evlenecekler yaşadı. %3.79 faiz oranı ve 36 ay vade ile düğün, balayı, çeyiz ve beyaz eşya alımları için sunulacak.
Halkbank tarafından 35 yaş altı ve evliliğinin ilk 3 yılında olan çiftler için %2.79 faiz oranı ve 120 ay vade ile ilk konut alımına destek verilecek.
Halkbank, 2025 yılında Paraf Ailem kartını devreye alıyor. Kart sahipleri şu avantajlardan faydalanacak:
Halkbank, 2025 yılında evlenen ve Paraf Ailem kartı alan ilk 1000 çifte 10.000 TL ParafPara hediye edecek.
Aile Yılı kapsamında Halkbank şu sigorta hizmetlerini de sunacak.
Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek çiftler, anneler ve aileler için birçok destek paketi alacak. Beyaz eşya ve mobilyada özel indirim anlaşmaları, faizsiz evlilik kredisi, doğum yardımı, ulaşım ve sinema indirimleri ile ailelere ekonomik kolaylıklar sunulacak. Yeni evlenecek çiftler için beyaz eşya ve mobilyada indirim anlaşmaları tamamlandı. Önde gelen markalarla yapılan protokoller Nisan ayında açıklanacak.
Yeni evlenecek genç çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin TL faizsiz kredi desteği verilecek. Bu destekten yararlanmak isteyen 50 binden fazla başvuru alındı.
2025 yılı ve sonrasında doğan çocuklar için aylık 5 bin TL’ye kadar doğum yardımı verilecek. Başvurular bayramdan sonra başlayacak.
İlk arabasını alacak 3 ve daha fazla çocuklu aileler için özel Togg destek programı hazırlanıyor. Uzun vadeli finansman desteği ile aileler yerli otomobile daha kolay ulaşabilecek.
Tren Biletlerinde %50 İndirim: 2025’te evlenen çiftler, tren biletlerini yarı fiyatına alacak.
2025 yılı boyunca her pazartesi ve çarşamba, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi salonlarda ailelere özel %40 indirim uygulanacak.
Evlilikten ulaşıma, sinemadan doğum yardımına kadar birçok alanda avantajlar 2025 yılında vatandaşa ilaç olacak.