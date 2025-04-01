Düşük faizli kredi ve yeni kart geliyor! Evlilikten konuta eğitimden emekliliğe büyük destek: 2025 Aile Yılı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'i Aile Yılı olarak ilan etti. Vatandaşlara müjdeler peş peşe geldi. Yeni evlenecek çiftler için büyük fırsatlar duyuruldu. Evlilik Kredisi ile finansal güce destek sağlamak için harekete geçildi. Beyaz eşya ve mobilya indirimleri açıklandı. Doğum yardımı iyileştirildi. Halkbank ve THY’den müjdeli kampanyalar sıralandı. Bebek sahibi olan ailelere özel kredi açıklandı. Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek çiftler, anneler ve aileler için birçok destek paketi hayata geçiriliyor. İşte tek tek 2025 yılı fırsatları.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025'i Aile Yılı ilan etmesiyle vatandaşa bayram ettirecek fırsatlar da peş peşe geldi. Halkbank, ailelere özel yeni finansal destekler sundu. Evlilik kredisi, yeni evlenenlere özel konut kredisi, Paraf Ailem adlı özel kredi kartı ve bebek sahibi olacak ailelere yönelik ihtiyaç kredisi gibi avantajlar açıklandı. Öte yandan THY’den müjdeli kampanyalar da duyuruldu. Ulaşımda dev indirimler uygulandı. Ayrıca beyaz eşya ve mobilyada büyük indirim de geliyor.

YENİ EVLENECEKLERE VE AİLELERE BÜYÜK FIRSAT

2025 Aile Yılı kapsamında Halkbank ve THY, evlilikten konut alımına, eğitimden emekliliğe kadar geniş kapsamlı destek paketlerini duyurdu. İşte tüm aileleri ilgilendiren fırsatlar.

BEBEK SAHİBİ OLAN AİLELERE ÖZEL KREDİ

Yeni ebeveynler için Hayata Merhaba İhtiyaç Kredisi sunulacak. Aylık %3.89 faiz oranıyla verilen kredi, hastane ve bakım giderleri için finansman imkanı sağlayacak.

YENİ EVLENECEKLERE EVLİLİK KREDİSİ

Yeni evlenecekler yaşadı. %3.79 faiz oranı ve 36 ay vade ile düğün, balayı, çeyiz ve beyaz eşya alımları için sunulacak.

ÖZEL KONUT KREDİSİ AÇIKLANDI

Halkbank tarafından 35 yaş altı ve evliliğinin ilk 3 yılında olan çiftler için %2.79 faiz oranı ve 120 ay vade ile ilk konut alımına destek verilecek.

PARAF AİLEM KARTIYLA BÜYÜK AVANTAJLAR

Halkbank, 2025 yılında Paraf Ailem kartını devreye alıyor. Kart sahipleri şu avantajlardan faydalanacak:

Mobilya ve beyaz eşya alışverişlerinde %3 indirim

Eğitim, sağlık ve sigorta harcamalarında 12 aya kadar taksit

Seyahat ve konaklamalarda yılda 5.000 TL’ye varan ParafPara kazanma fırsatı

Kültür, sanat ve eğlence harcamalarında yıllık 4.200 TL’ye varan indirim

İLK 1000 ÇİFTE 10.000 TL PARAFPARA HEDİYE

Halkbank, 2025 yılında evlenen ve Paraf Ailem kartı alan ilk 1000 çifte 10.000 TL ParafPara hediye edecek.

ÖZEL SİGORTA VE EMEKLİLİK DESTEKLERİ DEVREYE GİRECEK

Aile Yılı kapsamında Halkbank şu sigorta hizmetlerini de sunacak.

Prim İadeli Hayat Sigortası

18 Yaş Altı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

Yaşlı Bakım Sigortası

BEYAZ EŞYA VE MOBİLYADA BÜYÜK İNDİRİM FIRSATI

Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek çiftler, anneler ve aileler için birçok destek paketi alacak. Beyaz eşya ve mobilyada özel indirim anlaşmaları, faizsiz evlilik kredisi, doğum yardımı, ulaşım ve sinema indirimleri ile ailelere ekonomik kolaylıklar sunulacak. Yeni evlenecek çiftler için beyaz eşya ve mobilyada indirim anlaşmaları tamamlandı. Önde gelen markalarla yapılan protokoller Nisan ayında açıklanacak.

EVLENECEK ÇİFTLERE 150 BİN LİRA FAİZSİZ KREDİ

Yeni evlenecek genç çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin TL faizsiz kredi desteği verilecek. Bu destekten yararlanmak isteyen 50 binden fazla başvuru alındı.

ANNELER İÇİN 5 BİN LİRA DOĞUM YARDIMI

2025 yılı ve sonrasında doğan çocuklar için aylık 5 bin TL’ye kadar doğum yardımı verilecek. Başvurular bayramdan sonra başlayacak.

Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL

İkinci çocuk için 5 yaşına kadar aylık 1.500 TL

Üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 yaşına kadar aylık 5 bin TL ödenecek.

İLK ARABASINI ALACAKLARA TOGG DESTEĞİ GELİYOR

İlk arabasını alacak 3 ve daha fazla çocuklu aileler için özel Togg destek programı hazırlanıyor. Uzun vadeli finansman desteği ile aileler yerli otomobile daha kolay ulaşabilecek.

ULAŞIMDA DEV İNDİRİMLER UYGULANDI

Tren Biletlerinde %50 İndirim: 2025’te evlenen çiftler, tren biletlerini yarı fiyatına alacak.

Otobüs Biletlerinde %40’a Varan İndirim: Aynı soyadı taşıyan veya aile olduğunu belgeleyen en az 2, en fazla 4 kişi için %40’a varan indirim uygulanacak.

Aynı soyadı taşıyan veya aile olduğunu belgeleyen en az 2, en fazla 4 kişi için %40’a varan indirim uygulanacak. THY Yurt İçi Uçuşlarında %15 İndirim: Aynı rezervasyonda, en az 3 en fazla 9 aile üyesi indirimden yararlanabilecek.

SİNEMALARDA YÜZDE 40 İNDİRİM

2025 yılı boyunca her pazartesi ve çarşamba, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi salonlarda ailelere özel %40 indirim uygulanacak.

AİLELER İÇİN BÜYÜK DESTEK

Evlilikten ulaşıma, sinemadan doğum yardımına kadar birçok alanda avantajlar 2025 yılında vatandaşa ilaç olacak.