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 | Kübra Çelepi

İkinci el araç ve konut alacaklar dikkat! İlan kuralları baştan yazıldı: Herkes giremeyecek

Araç ve konut satışında yeni dönem başlıyor. Büyük değişiklikler kapıda. İlan doğrulama sistemi ile aracınızı sadece yetkililer satabilecek. İki aylık geçiş süreci sona erdi. Galericiler için yetki belgesi zorunluluğu, nisan ayıyla birlikte sadece 2023, 2024 ve 2025 model yılı taşıtları için başlayacak. Elektronik ilan doğrulama sistemi, sadece araç değil emlak ilanları için de yürürlüğe girmişti.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 12:11

Araç ve konut ilanlarını kontrol altına almak için yeni bir sistem devreye girdi. Galericiler ilan vermek için yetki belgesine ihtiyaç duyacak. Benzer şekilde emlak ilanları için de sadece yetkilendirilmiş kişiler ilan zorunluluğu geldi.

İKİNCİ EL ARAÇ VE KONUTTA İLANLARINDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Ticaret Bakanlığı’nın getirdiği elektronik ilan doğrulama sistemi bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. ahte ilanlar engellenerek, ikinci el araç ve konut piyasasında daha güvenli bir dönem başlıyor.

SATIŞTA YETKİSİZ DÖNEM TARİH OLACAK

Araç ilanlarında yeni kurallar devrede. Galericilerin ilan açabilmesi için yetki belgesi zorunluluğu başladı. Bu zorunluluk, 2023-2025 model taşıtlar için hemen, tüm taşıtlar için ise 2 Haziran’dan itibaren geçerli olacak.

ARTIK HERKES İLAN AÇAMAYACAK

Araç sahipleri ve birinci-ikinci derece akrabaları, yetki belgesi olmadan satış yapabilecek. Ancak üçüncü şahıslar ilan açamayacak.

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SATIŞLAR ARTIK E-DEVLET ÜZERİNDEN

Kiralık konut ilanları için 1 Ocak’ta, satılık ilanlar için ise 7 Nisan’da doğrulama sistemi zorunlu hale geliyor. Sadece mülk sahipleri veya e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş kişiler ilan verebilecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

İlan vermek için yetki belgesi nasıl alınır?
Taşınmaz sahibinin emlak işletmesini ilan verme konusunda yetkilendirmesi E-Devlet Kapısında oluşturulan bir yetkilendirme ekranından yapılacak olup vatandaşlarımız bu ekrandan ilana konu taşınmazı, yetki vermek istediği emlak işletmesini ve yetki süresini belirleyerek yetkilendirme işlemini kolayca tamamlayabilecektir.
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