Düşük teklif veren kuyumculara dikkat! İslam Memiş açıkladı: Altını olanlar korkmasın

Kesme altınların üretimi ve satışı yasaklandı. Vatandaşların elindeki kesme altınları bozdurmasında herhangi bir engel bulunmadığını ifade eden finans analisti İslam Memiş uyardı. Kuyumcular bu altınları güncel 24 ayar altın fiyatı üzerinden almaya devam edecek. Ancak piyasada fırsatçılık yapabilecek kişilere karşı dikkatli olunması gerekiyor. Eğer bir kuyumcu düşük fiyat teklif ediyorsa ne yapılması gerektiğini İslam Memiş tek tek anlattı.

Altın yatırımcıları piyasa hareketlerini dikkatle takip ediyor. "Panik yapmadan stratejik kararlar alın" diyen finans analisti İslam Memiş altın yatırımcısına seslendi. Özellikle nakit ihtiyacı olmayan kişilerin altınlarını bozdurmak için acele etmemesi, yeni yatırım yapacakların ise piyasanın daha stabil hale gelmesini beklemesi gerektiğini tavsiye etti.

ELİNDEKİ KESME ALTINI OLANLAR NE YAPACAK?

TGRT Haber TV'ye konuşan İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Son dönemde en çok merak edilen konuların başında kesme altınların satışı yasağı geliyor. Geçtiğimiz yıl 0,25 gram ve 0,50 gram altınların üretimine yasak getirilmişti, ancak bu altınların bozdurulmasıyla ilgili herhangi bir kısıtlama olmamıştı. Benzer şekilde, şu an asgari altınların üretimi ve satışı yasaklanmış durumda ancak bozdurma işlemlerinde herhangi bir engel bulunmuyor.

DÜŞÜK TEKLİF VEREN KUYUMCULARA DİKKAT

Vatandaşlar böyle durumlarda alternatif yerlere yönelmeli. Elindeki kesme altınları kuyumculara götürerek fiziki olarak bozdurabilecek. Yani ortada bir mağduriyet söz konusu değil. Bozdurma işlemleri, 24 ayar altının güncel fiyatı üzerinden yapılmaya devam edecek. Altın piyasasında dalgalanmalar yaşanması bekleniyor.

FIRSATÇILARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Ancak piyasada fırsatçılık yapabilecek kişilere karşı dikkatli olunması gerekiyor. Daha önce sahte dolar (beyaz dolar) krizinde görüldüğü gibi, bazı dövizciler belirli bir komisyon karşılığında bu paraları alırken, özel bankaların bir kısmı hala kabul etmiyor. Benzer bir durumun altın piyasasında da yaşanabileceği konusunda uyarılar var.

Fiyatın altında bir rakama bozdurma teklifiyle karşılaşan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Eğer bir kuyumcu düşük fiyat veriyorsa, alternatif kuyumculara yönelmek en doğru seçenek olacaktır. Fırsatçılığa izin verilmemesi gerek.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Son günlerde yatırımcılar, altın fiyatlarının yönü hakkında net bir fikir edinmek istiyor. Bir yandan ABD’nin Husi hedeflerine saldırısı nedeniyle emtia fiyatlarında yukarı yönlü hareket bekleyenler var, diğer yandan ise altın fiyatlarında düşüş ihtimali.

Altın piyasasında yaşanan hızlı yükselişler nedeniyle, fiyatlar köpük seviyesine ulaştı. Özellikle ons altın tarafında 2.800 dolar seviyesinin altına bir düşüş yaşanabilir.

Gram altın fiyatlarında da benzer bir hareket bekleniyor. Serbest piyasada 3.553 TL seviyesinde bulunan gram altının, kısa vadede 3.300 TL seviyelerine kadar gerileyebilir. Ancak Temmuz ayından sonra yükseliş trendinin devam edecek ve yılın ikinci yarısında 4.000-4.500 TL seviyeleri görülebilecek.

ALTIN YATIRIMI YAPMAK İSTEYENLER DİKKAT

Altın yatırımı yapmak isteyenler şu an acele etmemeli. Özellikle elinde altını bulunan ve nakit ihtiyacı olmayan kişiler bir süre daha beklemeli. Ancak yeni alım yapmak isteyen yatırımcılar için piyasaların daha stabil hale gelmesini beklemek daha mantıklı olabilir.

Panik ve korkuya kapılmadan hareket edilmeli. Piyasada fırsatlar hiçbir zaman bitmeyecek. Altın fiyatlarının uzun vadede yükseliş eğiliminde olacağı ancak kısa vadede dalgalanmalar yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalı."

Sıkça Sorulan Sorular Kesme altın ne demek? Kesme altın, geleneksel Türk kuyumculuğunda kullanılan bir terimdir. Altının işlenmesi sırasında, altının belirli bir şekil ve dokuya kavuşturulması için yapılan özel bir işleme tekniğidir.