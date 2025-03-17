Ev hanımlarına prim ve yıpranma hakkı! Erken emeklilik için gözler hükümette

Milyonlarca kadın prim desteği ve yıpranma hakkı için gün sayıyor. Ev hanımlarının gözü kulağı devlet prim desteği ve yıpranma hakkıyla erken emeklilik için hükümetin atacağı adımlarda. Prim desteği çıkacak mı, sıklıkla sorgulanırken Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, son yazısında yıpranma vaadinin bir an önce çıkması gerektiğini yazdı.

Ev hanımlarına devlet prim desteği ve yıpranma hakkıyla erken emeklilik için gözler hükümete çevrildi. Ayrıca isteğe bağlı sigortaya son 1.260 günde yatırılan primler ev kadınlarını SSK’lı olmaktan çıkarıp Bağ-Kur’lu yapıyor. Çözüm bekleyen bu düzenlemeler ve mağduriyetler için Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

EV KADINLARI İKTİDARIN SADIK SEÇMENİ

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"AK Parti’nin seçim stratejilerinde ev kadınları önemli bir yer tutuyor. Özellikle kadınlarla doğrudan temas kuran ev ziyaretleri sayesinde ev hanımlarının desteği yüzde 60’ı aşan oranlara ulaşıyor.

PRİM DESTEĞİ VE YIPRANMA HAKKIYLA ERKEN EMEKLİLİK YOLDA

Geçtiğimiz yıl yapılan seçimler öncesinde ev kadınlarına prim desteği ve yıpranma hakkıyla erken emeklilik vaat edilmişti. Ancak aradan uzun zaman geçmesine rağmen bu konuda somut bir adım atılmaması, ev hanımları arasında tepkiye neden oldu. Sık sık bize "Daha ne kadar bekletileceğiz?" şeklinde sorular geliyor.

EV KADINLARI SGK PRİMLERİNİ ÖDEYEMİYOR

Ev kadınları, bir iş yerinde çalışmadıkları için isteğe bağlı sigorta ile emekli olabiliyor. Ancak yüksek primler, kadınların sisteme devam etmesini zorlaştırıyor. 2024’te aylık en az 6.400 TL olan primler, 2025 itibarıyla 8.320 TL’ye yükseldi. Bu nedenle birçok ev kadını sigorta sisteminden çıkmaya başladı.

BAĞKUR ZORUNLULUĞU MAĞDUR EDİYOR

2008’de yapılan değişiklikle, isteğe bağlı sigorta primleri SSK yerine Bağ-Kur’a yönlendirildi. Bu da ev hanımları için daha fazla prim ödemek ve emeklilik şartlarının zorlaşması anlamına geldi. Sistemde kalabilmek için en az 1.800 gün fazla prim yatırmaları gerekiyor.

KADINLARDAN HÜKÜMETE ÇAĞRI

Hükümet, vaat ettiği prim desteğini hayata geçirmeli. Geliri olmayan ev kadınlarının prim ödemelerinin zorluğu ortadayken, acil adımlar bekleniyor."