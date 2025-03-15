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 | Kübra Çelepi

Kredi çekecekler nisan ayına hazırlanın! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları için müjde

Merkez Bankası enflasyonda devam eden iyileşme göz önüne alındığında faiz indirimlerine devam edeceğinin sinyallerini verdi. Politik faizi son olarak yüzde 42,5'e çekildi. Kredi faizlerinde de yüzde 1-2'lik bir düşüş bekleniyor. Merkez Bankası, aşırı kredi dağıtımı veya likidite artışı gibi olumsuz gelişmelerde daraltıcı tedbirler alacağını da piyasalara aşıladı. Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarında düşüş için o tarihi işaret etti.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 16:50

Merkez Bankası'nın enflasyonun düşmesiyle birlikte faiz indirimlerine dair eli rahatladı. Bu indirimlerin kredi faiz oranlarında da düşüşe yol açması bekleniyor. Ancak, aşırı kredi büyümesi gibi durumlarda ek tedbirler alınması da söz konusu olabilir.

KREDİ FAİZLERİ NE ZAMAN DÜŞMEYE BAŞLAYACAK?

TGRT Haber TV'ye konuşan ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarında düşüş bekleyenler için önemli açıklamalarda bulundu. Öne çıkan başlıklar şöyle;

"Faiz indiriminlerinin bundan sonraki süreçte de devam etmesi bekleniyor. Bu durum, iş dünyasının sıkça dile getirdiği krediye ulaşım güçlüğü sorununu da beraberinde getirecek. Kredi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle birçok firma yurt dışından, dövizle kredi kullanmaya yönelirken, bundan sonraki süreçte hem iş dünyası hem de tüketiciler (ev, araba veya ihtiyaç kredisi kullanacak olanlar) daha düşük limitlerden kredi kullanacak. Bu bağlamda, önümüzdeki haftalarda kredi faizlerinde 1-2 puanlık düşüş beklenebilir.

KREDİ GELİŞMELERİNE DİKKAT EDİLECEK

Politika faizi 42,5 seviyesine gerilemiş durumda. Piyasaların genel beklentisi, bu indirimlerin kredi faizlerine yansıması yönünde. Merkez Bankası, enflasyondaki iyileşme devam ettiği sürece faiz indirimlerine devam edeceğini belirtiyor. Ancak banka, kredi gelişmelerinde beklenmedik artışlar, aşırı kredi dağıtımı veya piyasaya çıkan likiditenin ani genişlemesi gibi durumlarda ek daraltıcı tedbirler alabileceğini açıkça ifade ediyor.

YABANCI PARA KREDİLERİNDE SIKILAŞMA

Merkez Bankası, yabancı para kredileriyle ilgili olarak dolarla, euroyla yapılan borçlanmalara yönelik limiti birden yarıma çekmiş durumda. Bu uygulama, ani kredi büyümesi veya likidite bolluğunun önüne geçmek amacıyla hayata geçirildi. Böylece, enflasyonun düşeceği beklentisiyle birlikte, kredi piyasasındaki sıkılaşmanın da devam edeceği mesajı veriliyor.

MERKEZ'İN ADIMLARI SON DERECE TEDBİRLİ

Merkez Bankası’nın bu tedbirli adımları, piyasa beklentileriyle örtüşerek borsa, döviz kurları ve diğer fiyat hareketleri üzerinde pozitif etkiler oluşturması bekleniyor. Mart ayından itibaren açıklanacak enflasyon verileri, Nisan ayında da bu eğilimin sürdürülmesi gerektiğini işaret ediyor. Enflasyon düştükçe kredi oranlarının da düşeceği öngörüsü, ekonomik büyüme ve tüketici harcamalarında denge sağlayacaktır.

KREDİ ÇEKECEKLERE MÜJDE

Özetle, Merkez Bankası’nın enflasyona odaklanarak attığı adımlar, kredi faizlerinin düşmesine ve genel olarak finansal piyasaların olumlu etkilenmesine yol açabilir. Ancak, piyasada ani kredi büyümesi veya likidite fazlası gibi durumlar yaşanırsa, banka ek önlemlerle müdahale edecektir. Bu stratejik yaklaşımla, enflasyonun kalıcı düşüşüne bağlı olarak daha agresif faiz indirimlerinin de önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu bağlamda, önümüzdeki haftalarda nisan ayının başlarında kredi faizleri 1-2 puanlık geri çekilecektir."

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Sıkça Sorulan Sorular

Faiz kaç bekleniyor?
Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması yüzde 24.
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