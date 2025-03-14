TBMM'ye sunulan torba kanun teklifi, emeklilere seyyanen zam, çalışanlara gelir vergisi dilimi düzenlemesi ve ek zam öngörüyor. Teklifte ayrıca, staj ve çıraklık mağdurları, taşeron işçilerin kadroya alınması, belediye işçilerinin haklarının iyileştirilmesi, kamuda askerlik yapıp da borçlanma mağduriyeti yaşayan personel ve ev hanımlarının prim ödemeleri gibi konularda da düzenlemeler bulunuyor. Ankara'nın hareketli olduğunu aktaran SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Müjde gelirse ilk ağızdan aktaracağız" açıklamasında bulundu.

Muhalefet tarafından TBMM'ye sunulan torba kanun teklifi emekliler çalışanlar ve mağdurlar için önemli düzenlemeler içeriyor. Teklifte seyyanen zam emeklilere de uygulanması, gelir vergisinde dilim yükseltilmesi, asgari ücretliler başta olmak üzere tüm çalışanlara milli gelir artışından pay verilmesi ve tüm emekliler ve memurların Ocak ayında aldıkları zam oranına ek olarak 5 puan daha ilave edilmesi planlanıyor.

EMEKLİLER ÇALIŞANLAR VE MAĞDURLAR DİKKAT

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan yeni bir torba kanun teklifi, emekliler, çalışanlar ve çeşitli mağduriyet yaşayan kesimlere yönelik önemli düzenlemeler içeriyor. Bu teklif, muhalefet partileri tarafından hazırlandı ve daha önce iktidar partilerinde görev yapmış eski milletvekillerinin de katkılarıyla şekillendi.

SEYYANEN ZAM DÜZENLEMESİ

Teklifte, 2023 yılında kamu çalışanlarına sunulan ve enflasyon etkisiyle 16.160 TL’ye ulaşan seyyanen zammın emeklilere de verilmesi öngörülüyor. Bu düzenleme, emeklilerin uzun süredir talep ettiği seyyanen zam beklentisini karşılar.

GELİR VERGİSİ DİLİMİ DÜZENLEMESİ

Çalışanların maaşlarının yıl sonuna doğru vergi dilimine girmesiyle yaşanan gelir kaybını önlemek adına, en düşük vergi dilimi sınırının 158.000 TL’den 415.000 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Bu sayede, çalışanların daha az vergi ödeyerek net gelirlerinin korunması hedefleniyor.

MİLLİ GELİRDEN PAY VERİLMESİ

Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm çalışanlara, milli gelir artışından pay verilmesi gerektiği gelen teklifler arasında. Türkiye’nin ekonomik büyümesinin çalışanların gelirlerine yansıması gerektiği gerekçe gösterildi.

EK ZAM DÜZENLEMESİ

Tüm emekliler ve memurların Ocak ayında aldıkları zam oranına ek olarak 5 puan daha ilave edilmesi planlanıyor. Bu düzenleme ile çalışan ve emeklilerin enflasyon karşısında gelirlerinin korunması hedefleniyor.

STAJ VE ÇIRAKLIK MAĞDURLARI DA MÜJDE BEKLİYOR

Teklifte ayrıca, staj ve çıraklık mağdurları, taşeron işçilerin kadroya alınması, belediye işçilerinin haklarının iyileştirilmesi, kamuda askerlik yapıp da borçlanma mağduriyeti yaşayan personel ve ev hanımlarının prim ödemeleri gibi konularda da düzenlemeler bulunuyor.

Bu kapsamlı torba kanun teklifi, muhalefet tarafından sunuldu. Emekliler, çalışanlar ve mağduriyet yaşayan kesimlerin sorunlarına çözüm getirmeyi amaçlayan teklifler mevcut. Yakından takip ediyoruz. Ankara hareketli. Müjde gelirse aktarmayı sürdüreceğiz."