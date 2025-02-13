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 | Yusuf Özgür Bülbül

Duyan kaçıyor! Yılın ilk erik hasadı yapıldı: Fiyatı belli oldu!

İlk erik hasadı yapıldı, eriğin kilosu dudak uçuklattı. Şubat ayında hasadı yapılan eriğin kilosu 7 bin liradan satışa çıktı. Bursa İznik’te üretilen eriklerin ısıtma maliyetlerinin yüksek olduğu öğrenildi. Mersin’de de örtü altında yetiştirilen erikte yılın ilk hasadı gerçekleştirildi…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 17:57
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 22:53

Türkiye'nin en erken erik hasatlarından birisi Bursa'nın İznik ilçesinde yapıldı. 26 yaşındaki ziraat mühendisi, ürettiği eriklerin kilosunu 7 bin liradan satışa sundu. Ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, içinde 300 adet erik ağacı bulanan 800 metrekarelik akıllı serasında kış ayında yeşil erik yetiştiriyor.

YURT DIŞINA GÖNDERİYOR

Annesi ve babası da ziraat mühendisi olan genç, girişimcinin erikleri Türkiye'nin dört bir yanından talep görürken, aynı zamanda yurt dışından da yoğun ilgi görüyor.

Almanya, Katar, Dubai , Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya olmak üzere aldığı yoğun talebe yetişmeye çalışan ziraat mühendisi yıl boyunca eriklerine bebek gibi bakıyor.

KİLOSU 7 BİN LİRA!

Erik serasının ısıtma maliyetlerinin oldukça yüksek olduğunu belirten genç mühendis bir yandan da örtü altında ilk erik hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, şubat ayında hasadı yapılan eriğin kilosunun da 7 bin lira olduğu öğrenildi.

MERSİN’DE HASAT

Mersin'de serada yetiştirilen eriklerin hasadına başlandı. Mut ilçesinde örtü altında yetiştirilen erikte yılın ilk hasadı gerçekleştirildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Eriğin faydaları nelerdir?
Erik zengin C vitaminli içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanın normal şekilde pıhtılaşmasını sağlar ve kan damarlarının oluşumunu destekler. Erikte bulunan fitokimyasallar ve besinler kalp hastalığına neden olabilen iltihaplanmaları azaltır. Kabızlığı giderir.
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#Agriculture
#Ekonomi
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