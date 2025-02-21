Duyan o bankaya koştu! 5 bin TL geri ödemesiz nakit avans veriyor: Son tarih 28 Şubat

Şubat ayına özel flaş kampanya duyuruldu. 5 bin TL geri ödemesiz avans fırsatı için son günler. O banka 28 Şubat’a kadar yeni müşterilerine 5 bin lira geri ödemesiz nakit avans veriyor. İşte kampanyanın detayları.

Yapı Kredi'den şubat ayı için bomba kampanyanın detayları belli oldu. 5 bin TL geri ödemesiz nakit avans fırsatı kapıda. Şubat ayı boyunca geçerli olacak kampanyalar arasında indirimler, puan kazançları, nakit avans ve kredi fırsatları yer alıyor. Mobil bankacılık üzerinden hesap açarak bireysel ihtiyaç kredisi ve kredi kartı başvurusunda bulunanlar bu fırsattan faydalanabilecek.

GERİ ÖDEMESİZ TAM 5 BİN TL NAKİT FIRSATI

Yapı Kredi Bankası, müşterilerine 5 bin TL geri ödemesiz avans fırsatı sundu. Kampanya yalnızca bir kez kullanılacak ve başka kampanyalarla birleştirilemeyecek. Bu avantajdan yararlanabilmek için 28 Şubat’a kadar en az 20 bin TL tutarında bireysel ihtiyaç kredisi kullanma şartı bulunuyor. 5.000 TL tutarındaki geri ödemesiz avans, kredi kartına artı bakiye olarak tanımlanacak.

YAPI KREDİ'DEN ŞUBAT AYI KAMPANYASI

Başvuru için “AVANS5000” kampanya kodu ile mobil bankacılık üzerinden hesap açarak bireysel ihtiyaç kredisi ve kredi kartı başvurusunda bulunanlar anında 5 bin TL nakit avans alacak. Kampanya kapsamında, Yapı Kredi’ye ilk defa müşteri olanlara 5 bin TL geri ödemesiz avans verilecek.

Sıkça Sorulan Sorular Nakit avans çekilirse ne olur? Çektiğiniz nakit avans tutarı, her ay, kredi kartınızın dönem borcuna dahil edilir. Kredi kartınızın son ödeme tarihi geldiğinde ödeme yapılmazsa veya eksik ödeme yapılırsa, hesap kesim tarihi dikkate alınarak dönem borcu içinde ödenmeyen Nakit Avans tutarına mevcut nakit çekim faizi uygulanmaya başlar.