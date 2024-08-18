E-Devlet’ten yapılan sorgulamalar ücretli olacak! Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalara başladı

18 Ağustos 2024 16:14 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 16:15

Yurt dışı alışverişi için yapılan vergi düzenlemesiyle 30 Euroyu geçen ürünlerde gümrük sorunu yaşanabilir

Yurt dışı alışverişi için yapılan vergi düzenlemesiyle 30 Euroyu geçen ürünlerde gümrük sorunu yaşanabilir

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son zamanlarda yaptığı çalışmalar ile bazı yeni vergiler getirmişti. Bakanlık kaynaklarına göre yeni yapılan çalışmalar ile birlikte; E-Devlet ve Vergi Dairelerinde yapılan bazı işlemler ücrete tabii olacak. Yeni düzenleme eylül ayı itibariyle geçerli olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı aldığı kararla birlikte, dijital sorgulamalarda da ücret talep edecek.

E-Devlet üzerinden ücretsiz şekilde yapılan, vergi levhası sorgulama, şahıs ve şirketlerin ödediği vergi sorgulaması, mükellefiyet gibi belgeler, Eylül ayından itibaren ücretli olacak.

Yeni düzenleme ile birlikte vergi kimlik numarası sorgulama 25 kuruş olacak. Vergi levhası sorgulamak ise 75 kuruş olacak. Ücretler her sorgulamada tekrar alınacak.

"BEYANNAMELER DE ÜCRETE TABİİ OLACAK"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı yeni çalışmaya ilişkin detaylar Gazete Duvar'ın haberinde yer aldı. Buna göre, her ay beyan edilen KDV ve muhtasar beyannamelerden çıkan vergi dışında, maktu şekilde ücret alınacak. KDV ve muhtasar beyannamelerden 25 TL alınacak.

Geçici vergi, gelir vergisi ve kurumlar beyannamelerine yer verilmek zorunda olunan bilanço, gelir tablosu ve hesap özeti kısımlarından da ek ücret alınacak. Bilanço ekinden alınacak ücret 360,10 TL, gelir tablosu, işletme hesap özeti ve serbest meslek hesap özeti eklerinden alınacak ücret ise 171,90 TL olarak belirlendi.

Yine e-Devlet üzerinden gerçekleşen gelir vergisi beyannamesi 50 TL, kurumlar vergisi beyannamesi ise 75 olarak belirlendi.

"VERGİ BORCU OLMADIĞINA DAİR ALINAN VERGİ DE ÜCRETLİ OLACAK"

E-Devlet ve Vergi dairelerinden alınan 'Vergi borcu yoktur' belgesi ise yeni yapılan düzenleme ile 5 TL olacak. Her belge alımında 5 TL ödenecek.