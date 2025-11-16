Menü Kapat
 Ümit Buget

e-Tebligat uygulamasıyla 51 milyar lira tasarruf sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığının tebligatların mükelleflerin elektronik adreslerine iletilmesini sağlayan e-tebligat uygulamasıyla, bugüne kadar 51 milyar lira tasarruf edildi.

16.11.2025
12:01
16.11.2025
12:01

Bakanlık verilerinden derlenen bilgiye göre, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu güçlendirmek amacıyla dijital uygulamalar yaygınlaştırılıyor. e-Beyanname, , e-defter, e-fatura, Defter Beyan Sistemi ve e-tebligat gibi elektronik hizmetlerle mükelleflerin iş ve işlemlerinin hızlanması sağlanıyor.

Mükellefler, Dijital Dairesi üzerinden Hazır Beyan Sistemi, Defter Beyan Sistemi, e-beyanname gibi birçok uygulamaya tek çatı altında ulaşabiliyor. Fiziki bir vergi dairesi gibi çalışan Dijital Vergi Dairesi'nde sunulan hizmetlerin sayısı 208'e ulaştı.

Belge düzenleme, defter tutma, beyanname ve bildirim verme, vergi ödeme, borç sorgulama gibi birçok hizmet, buradan elektronik ortamda mükelleflere sunuluyor. 1,8 milyardan fazla beyanname elektronik ortamda alındı Son 20 yıldır uygulanan e-Beyanname sistemiyle bugüne kadar 1,8 milyardan fazla beyanname elektronik ortamda alındı.

e-Tebligat uygulamasıyla 51 milyar lira tasarruf sağlandı

TASARRUF BUGÜNKÜ FİYATLARLA 3.5 MİLYAR TL

Böylece sadece kağıttan elde edilen tasarruf, bugünkü fiyatlarla 3,5 milyar lirayı aştı. e-Fatura uygulamasının kapsamında yer alan 1,9 milyon mükellef bu yılın 9 ayında yaklaşık 800 milyon belge düzenledi. Bütün mükellefler, 2026 yılından itibaren e-Fatura düzenleyebilecek. Tebligatların mükelleflerin elektronik adreslerine iletilmesini sağlayan e-tebligat uygulamasını da 11,8 milyon kişi kullanıyor.

Yılın 9 ayında 47 milyon tebligat, elektronik ortamda iletildi. Uygulamayla bugüne kadar 243 milyon belge elektronik ortamda tebliğ edilirken bugünkü fiyatlarla 51 milyar lira tasarruf sağlandı. Öte yandan mükellefler, belge işlemleri yanında ödemelerini de elektronik ortamda yapabiliyor.

Bu işlemler, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından gerçekleştirilebiliyor.

