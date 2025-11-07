Bakan Mehmet Şimşek: TL konusunda endişelenmeye mahal yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen Boğaziçi Zirvesi'nde konuştu. Şimşek, ekonomi programına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak fiyat istikrarı ve mali disiplin hedeflerine yönelik kararlılık mesajı verdi.

Şimşek, “Fiyat istikrarı ve mali dengeyi sağlamak için programımızı uyguluyoruz. Önümüzdeki yılın başı itibarıyla fiyat istikrarının sağlanmasıyla yapısal dönüşümün önünü açacak bir programımız var” dedi. Bakan Şimşek, programın hızlı ilerlemese de iyi bir akış içinde devam ettiğini belirterek, “Son derece sıkı mali ve parasal politikalar uyguluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde programımız mali disiplini getirdi” ifadelerini kullandı.

Kamu finansmanında harcama kontrolü yaptıklarını ve reformlara gittiklerini söyleyen Şimşek, vergi reformlarına daha etkin biçimde eğilmek istediklerini belirtti. Altın fiyatlarının bütçe açığı açısından destekleyici olmadığını ancak altın ithalatı dahil edildiğinde dahi beklenen açığın “mütevazı” seviyede olduğunu kaydetti.

'ENDİŞEYE MAHAL YOK'

Türk lirasına ilişkin endişelerin artık mantıklı olmadığını vurgulayan Şimşek, “TL konusunda endişelenmeye mahal yok” dedi. Bazı sektörlerin küresel rekabette zorlandığını, bu alanlarda desteklerin süreceğini belirten Şimşek, “Şansımız yaver gitti, petrol ve doğalgaz bulduk. Cari açığın azaltılmasında bu önemli olacak. Bu keşifler liranın gücüne güç katacak” değerlendirmesini yaptı.

Cari açıkta sürdürülebilir bir denge hedeflediklerini ve Türkiye’nin rekabetçiliğinin artacağını ifade eden Şimşek, “Rezervleri güçlendiriyoruz, risk primimiz daha iyi hale geldi. Türk şirketleri küresel finansmana artık daha düşük maliyetle ve uzun vadeli erişebilecek” dedi. Programın sonuçlarını göstermeye başladığını belirten Şimşek, “Biz yüksek hedef koyuyoruz. Bu iş bir sabır oyunu, bunun farkındayız ama sonuç alıyoruz, bu rotada devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.