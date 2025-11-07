Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan asgari ücret açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunu bu sabah sekansında gerçekleştirilen toplantıyla açıkladı.

Merkez Bankası 2025 sonu için enflasyon tahmini aralığını yüzde 25-29'dan yüzde 31- 33'e yükseltti. 2026 tahmin aralığı yüzde 13-19 olarak korundu. Enflasyon raporu sunumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karahan, asgari ücretle alakalı yöneltilen soruya, "Her şeyden önce ücret konusunda belirleyici ve tavsiye veren konumda değiliz. Burada ilgili bir kurul var o kurul çalışmaları yürütecek kendi çalışmaları sonucunda da bunu açıklayacaktır. Bizim için önemli olan yüksek enflasyonun ücretleri reel olarak eritmesi ve bu nedenle enflasyonla mücadele aslında en çok düşük gelir gruplarının refah seviyesini artırması. Yaptığımız işi esas bu nedenle önemsiyoruz" yanıtı verdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayında toplanacak.

ASGARİ ÜCRET HANGİ AŞAMALARDAN GEÇEREK BELİRLENİYOR

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET HALİHAZIRDA NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.