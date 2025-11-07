Merkez Bankası'nın yeni tahminine göre emekli zammı belli oldu!

Kategoriler
Emekli maaş zamları vatandaşın gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son enflasyon raporunu yayınladı. Yıl sonu enflasyon hedefi 31-33 bandına yükseltilirken, Merkez Bankası'nın beklediği enflasyonun gerçekleşmesi halinde emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. İşte 31-33 bandındaki enflasyon beklentisine göre emekli maaş zam oranları!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün yaptığı sunum ile yılın son enflasyon raporunu kamuoyu ile paylaştı.
Yeni raporda söz konusu beklentiler yüzde 31-33 aralığına çekilirken, medyan tahmin olarak yüzde 32 seviyesi işaret edildi.
TCMB yılın 3. enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağı, 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.
EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
TCMB'nin açıkladığı enflasyon beklentilerinin ardından milyonlarca vatandaş, ocak ayında emekli maaşlarına yansıtılacak zam oranını araştırmaya başladı.
Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 16,67'lik enflasyon farkı eklemesi yapılırken, TCMB'nin yüzde 31- yüzde 33'lük k enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde emekliler ocak ayında alacağı zam oranı da şekillenmiş oldu.
BEKLENTİ ENFLASYONUNA GÖRE EMEKLİ ZAM ORANI
%31 enflasyon hedefi gerçekleşirse → 14,33 zam
%32 enflasyon hedefi gerçekleşirse → ~ %15,33 zam
%33 enflasyon hedefi gerçekleşirse → ~ %16,33 zam
NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak 2026'da duyuracağı aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte yaklaşık 16 milyon emekli ve memur emeklisinin zam oranı da kesinlik kazanmış olacak.