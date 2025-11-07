Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Merkez Bankası'nın yeni tahminine göre emekli zammı belli oldu!

Kasım 07, 2025 11:56
1
Merkez Bankası'nın yeni tahminine göre emekli zammı belli oldu!

Emekli maaş zamları vatandaşın gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son enflasyon raporunu yayınladı. Yıl sonu enflasyon hedefi 31-33 bandına yükseltilirken, Merkez Bankası'nın beklediği enflasyonun gerçekleşmesi halinde emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. İşte 31-33 bandındaki enflasyon beklentisine göre emekli maaş zam oranları!

2

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün yaptığı sunum ile yılın son enflasyon raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Yeni raporda söz konusu beklentiler yüzde 31-33 aralığına çekilirken, medyan tahmin olarak yüzde 32 seviyesi işaret edildi.

3

TCMB yılın 3. enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağı, 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

4

EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

TCMB'nin açıkladığı enflasyon beklentilerinin ardından milyonlarca vatandaş, ocak ayında emekli maaşlarına yansıtılacak zam oranını araştırmaya başladı.

5

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 16,67'lik enflasyon farkı eklemesi yapılırken, TCMB'nin yüzde 31- yüzde 33'lük k enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde emekliler ocak ayında alacağı zam oranı da şekillenmiş oldu.

6

BEKLENTİ ENFLASYONUNA GÖRE EMEKLİ ZAM ORANI 

%31 enflasyon hedefi gerçekleşirse → 14,33 zam

%32 enflasyon hedefi gerçekleşirse → ~ %15,33 zam

%33 enflasyon hedefi gerçekleşirse → ~ %16,33 zam

 

7

NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak 2026'da duyuracağı aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte yaklaşık 16 milyon emekli ve memur emeklisinin zam oranı da kesinlik kazanmış olacak. 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.