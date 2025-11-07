Merkez Bankası'nın yeni tahminine göre emekli zammı belli oldu!

Emekli maaş zamları vatandaşın gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son enflasyon raporunu yayınladı. Yıl sonu enflasyon hedefi 31-33 bandına yükseltilirken, Merkez Bankası'nın beklediği enflasyonun gerçekleşmesi halinde emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. İşte 31-33 bandındaki enflasyon beklentisine göre emekli maaş zam oranları!