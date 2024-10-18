Hepsiburada satılıyor! Kaspi ile 1,17 milyar dolarlık dev anlaşma

18 Ekim 2024 14:43 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 15:35

Kazakistan merkezli e-ticaret girişimi Kaspi.kz Hepsiburada’nın yüzde 65,41’ini devralmak için dev bir hamle yaptı. Açıklamaya göre toplam hisse değerinin yaklaşık 1,13 milyar dolar olduğu belirtilirken ödemenin iki taksitte yapılacağı belirtildi.Kaspi.kz CEO'su ve Eş Kurucusu Mikheil Lomtadze, "Kazakistan ve Türkiye'deki KOBİ'lerin ve girişimcilerin, ülkelerimiz arasındaki yeni fırsatlardan faydalanacağına inanıyoruz" dedi. Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan da açıklamalarda bulundu.

Hepsiburada’dan hepsi bir arada fırsatlar

Hepsiburada’dan hepsi bir arada fırsatlar

Birçok alanda hizmeti bulunan Türkiye​'nin elektronik ticaret sitesi Hepsiburada​ satılıyor. Çatısı altında birçok yan kuruluş da bulunduran Hepsiburada, HepsiJet, HepsiLojistik, Hepsipay, HepsiAd, HepsiGlobal, Hepsiburada Market, Hepsiburada Seyahat gibi marka ve hizmetleri de bulunduruyordu.

HEPSİBURADA'NIN HAKİM HİSSEDARI OLDU

Kazakistan​'ın en büyük online alışveriş grubu olan Kaspi.kz, Hepsiburada'nın hakim hissedarı olduğunu duyurdu. Kazakistan ve Nasdaq borsalarında payları işlem gören Kaspi.kz, D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. ile (Hepsiburada Nasdaq: HEPS) kurucusu ve hâkim hissedarı olan aile üyeleri Hanzade Doğan, Vuslat Doğan Sabancı, Begüm Doğan Faralyalı, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Işıl Doğan ile A ve B grubu hisselerinin devri için sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “İşlem kapsamında, toplam hisse devri değeri yaklaşık 1 milyar 127 milyon ABD Doları olup, ödemenin 2 taksitte yapılması konusunda anlaşılmıştır. Hisse devir sözleşmesi, mutat kapanış koşullarına ve Türkiye’deki idari izinlerin alınmasına tabidir; kapanışın 2025’in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor” denildi.

Satın almanın gerekli izinlerin alınmasının ardından 2025'in ilk yarısında sonuçlanması bekleniyor.

FİTCH KASPİ.KZ'NİN KREDİ NOTUNU YÜKSELTMİŞTİ!

Kaspi.kz, anlaşma tutarı için gerekli finansmanı kendi faaliyet gelirlerinden ve mevcut nakit varlıklarından karşılamayı planlıyor. Fitch'in kısa süre önce kredi notunu BBB- ile yatırım yapılabilir seviyesine yükseltmesinin ardından Kaspi.kz, finansman şartları ve piyasa koşullarına bağlı olarak sermaye piyasalarındaki finansman fırsatlarını değerlendirebilir ancak bu tür herhangi bir anlaşma veya taahhüt şu anda mevcut değil.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspi.kz Üst Yöneticisi (CEO) ve Eş Kurucusu Mikheil Lomtadze, her iki şirketin de tüketicilerin ve satıcıların yaşamlarını iyileştirme amacı doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.

Hepsiburada'nın pozitif FAVÖK oluşturan mali durumuna işaret eden Lomtadze, mevcut hissedarların ve yönetim ekibinin her ne pahasına olursa olsun büyüme yerine, karlı büyümeye odaklandığının güçlü bir kanıtı olduğunun altını çizdi.

"GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRECEĞİZ"

Lomtadze, Hepsiburada'nın yenilikçi kültürü, tüketicilere ve iş ortaklarına yüksek kalitede hizmet sunmaya odaklanması ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye olan bağlılığı nedeniyle Kaspi.kz ile tam bir kültürel uyum içerisinde olduğunu aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin önde gelen e-ticaret​ şirketlerinden Hepsiburada ile güçlerimizi birleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Toplam pazarımızı yaklaşık 100 milyonluk bir nüfusa ulaşacak şekilde genişletmek önemli bir önceliğimizdi. Kaspi.kz gibi Hepsiburada da vizyoner bir iş lideri tarafından kurulmuş olup, girişimci bir şirket ve yerli e-ticaret lideridir. İşlemin tamamlanmasının ardından Kaspi.kz, tüketiciler ve satıcılar için daha ilgi çekici ürün ve hizmetler geliştirirken Hepsiburada ile çalışmayı, deneyimlerini paylaşmayı, her iki şirket de karşılıklı öğrenmeyi hedefliyor. Bu bağlamda Kazakistan ve Türkiye'deki KOBİ'lerin ve girişimcilerin, ülkelerimiz arasındaki yeni fırsatlardan faydalanacağına inanıyoruz."

"BÜYÜK GURUR DUYUYORUM"

İşlemin tamamlanmasını takiben her iki şirketin de kendi markalarını ve organizasyon yapılarını sürdüreceklerine değinen Lomtadze, Türkiye ve Kazakistan'da e-ticaret ve dijital hizmetleri geliştirmeye devam ederken, Kaspi.kz ve Hepsiburada ekiplerinin geniş bilgi ve teknoloji birikiminden yararlanmayı hedeflediklerini bildirdi.

Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan da gerçekleştirilen sözleşmenin, 24 yıl önce kurduğu Hepsiburada Grubu için önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Doğan, "Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna yenilikçi e-ticaret uygulamalarıyla öncülük eden Hepsiburada, Kazakistan'ın en büyük grubu Kaspi ile heyecan verici bir geleceğe adım atıyor. Hepsiburada'nın yaklaşık 10 bin kişilik yetkin iş gücü, 101 bin iş ortağı ve 12 milyon aktif müşterisiyle oluşturduğu değerden büyük gurur duyuyorum. Tüm ekosistemimiz, Türkiye'nin en güçlü markalarından birini oluşturmak için yorulmadan çalıştı. 2021'de, Türkiye'nin NASDAQ'da işlem gören ilk ve tek şirketi olarak, ülkemizin bayrağını küresel teknoloji devleri arasında dalgalandırmanın onurunu yaşadık." ifadelerini kullandı.

HİSSE DEVRİNİN DETAYLARI

17 Ekim 2024 tarihinde Kaspi.kz, Hanzade Doğan ve Vuslat Doğan Sabancı, Begüm Doğan Faralyalı, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Işıl Doğan ile D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'nin yüzde 65.4'ünü temsil eden A ve B grubu hisselerinin devri için bir sözleşme imzaladı. Hisse devri toplam değeri yaklaşık 1 milyar 127 milyon ABD Doları olurken, ödemenin 600 milyon ABD Doları tutarındaki 1. taksitinin kapanışta, 526,9 milyon ABD Doları tutarındaki 2. taksitinin ise kapanışı takip eden en geç 6 ay içerisinde olmak şartıyla 2 taksitte yapılması konusunda anlaşıldı.

Kaspi.kz, anlaşma tutarı için gerekli finansmanı kendi faaliyet gelirlerinden ve mevcut nakit varlıklarından karşılamayı planlıyor. Fitch'in kısa süre önce kredi notunu BBB- ile yatırım yapılabilir seviyesine yükseltmesinin ardından Kaspi.kz, finansman şartları ve piyasa koşullarına bağlı olarak sermaye piyasalarındaki finansman fırsatlarını değerlendirebileceği; ancak bu tür herhangi bir anlaşma veya taahhüdün şu anda mevcut olmadığı belirtildi. İşlemin mutat kapanış koşullarına ve Türk düzenleyici kurum izinlerinin alınmasına bağlı olarak, 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

DLA Pipper LLP (ABD), Akol Hukuk (Türkiye) ve Kinstellar Almaty (Kazakistan) Kaspi.kz tarafının hukuk müşavirliğini yürütürken, Doğan Ailesi'ni hukuk müşaviri olarak Sullivan & Cromwell LLP (ABD), Kabine Hukuk Bürosu (Türkiye) ve Dentons LLP (Kazakistan) temsil etti.