Ebeveynler dikkat! Bir oyuncağın satışı daha yasaklandı: Kısırlık riski taşıyor

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Denetimlerini sıklaştıran bakanlık, riskli ürünleri markalarıyla birlikte açıklayarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor.

TEHLİKELİ ÜRÜNE GEÇİT YOK!

Açıklanan son listede, çocuklara yönelik satılan bir oyuncak yasaklandı. “Zıp zıp top” olarak bilinen oyuncaklardan biri, içerdiği zararlı maddeler nedeniyle piyasadan toplatılıyor.

MARKASI VE SERİSİ AÇIKLANDI

Yasağa konu olan ürün, “Can Top (Buraksport)” markasına ait, “Bsz-100” seri numaralı kırmızı zıp zıp top olarak kayıtlara geçti. Bakanlık, hem ürünün satışını yasakladı hem de piyasadan toplatılmasına karar verdi.

KANSER VE KISIRLIK RİSKİ TAŞIYOR

Yapılan incelemelerde oyuncakta yasal sınırların üzerinde “fitalat” maddesi tespit edildi. Plastik ürünlerde yumuşatıcı olarak kullanılan bu kimyasal, uzmanlara göre ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle çocuklarda gelişimsel bozukluklara, uzun vadede ise kanser ve kısırlık riskine neden olabiliyor.