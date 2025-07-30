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 | İrem Çınar

Ebeveynler dikkat! Bir oyuncağın satışı daha yasaklandı: Kısırlık riski taşıyor

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' aracılığıyla sağlık riski taşıyan bir ürünü daha kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan listede, sağlık açısından ciddi tehdit oluşturan zıp zıp topların satışına yasak getirildi. Yasaklanan ürünün içinde bulunan maddenin hem kanser riskini artırdığı hem de kısırlığa neden olduğu belirlendi.

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Ebeveynler dikkat! Bir oyuncağın satışı daha yasaklandı: Kısırlık riski taşıyor
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 15:57

, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Denetimlerini sıklaştıran bakanlık, riskli ürünleri markalarıyla birlikte açıklayarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor.

TEHLİKELİ ÜRÜNE GEÇİT YOK!

Açıklanan son listede, çocuklara yönelik satılan bir yasaklandı. “Zıp zıp top” olarak bilinen oyuncaklardan biri, içerdiği zararlı maddeler nedeniyle piyasadan toplatılıyor.

Ebeveynler dikkat! Bir oyuncağın satışı daha yasaklandı: Kısırlık riski taşıyor

MARKASI VE SERİSİ AÇIKLANDI

Yasağa konu olan ürün, “Can Top (Buraksport)” markasına ait, “Bsz-100” seri numaralı kırmızı zıp zıp top olarak kayıtlara geçti. Bakanlık, hem ürünün satışını yasakladı hem de piyasadan toplatılmasına karar verdi.

KANSER VE KISIRLIK RİSKİ TAŞIYOR

Yapılan incelemelerde oyuncakta yasal sınırların üzerinde “fitalat” maddesi tespit edildi. Plastik ürünlerde yumuşatıcı olarak kullanılan bu kimyasal, uzmanlara göre ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle çocuklarda gelişimsel bozukluklara, uzun vadede ise kanser ve kısırlık riskine neden olabiliyor.

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ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#ticaret bakanlığı
#oyuncak
#ebeveyn
#Çocuk Sağlığı
#Zararlı Oyuncak
#Fitalat
#Tehlikeli Ürün
#Ekonomi
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