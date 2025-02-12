Ebeveynler dikkat! O markanın okul çantaları piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi yapan yetkili kuruluşlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda güvensiz olduğu tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.



TEHLİKE SAÇAN ÜRÜNLER TOPLATILIYOR

Yapılan denetimlerde, bazı ürünlerin sağlık açısından tehlike oluşturduğu belirlendi. Bu ürünlerin yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık, güvenliği tehdit eden bu ürünlerin tüketicilerden toplanarak, halk sağlığının korunmasına yönelik adımlar attı.

Diakakiç markalı okul çantasının içerisinde limit değerlerin üzerinde kurşun tespit edildi. Ayrıca listede kullanımı tehlike yaratacabilecek akıllı saat kordonu, çocuk mayosu ve bebek tulumu yer aldı.

Söz konusu akıllı saat kordonunda limit değerlerin üzerinde nikel tespit edildi. Çocuk mayosu ile bebek tulumunun da sağlığa uygun olmadığı için piyasadan toplatılmasına karar verildi.