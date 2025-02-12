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 | İrem Çınar

Ebeveynler dikkat! O markanın okul çantaları piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, içinde yüksek seviyede kurşun bulunan bir çantanın satışını yasakladı. Bunun yanı sıra, akıllı saat kordonları ve çocuk kıyafetleri de güvenlik riskleri nedeniyle yasaklanan ürünler arasında yer aldı.

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Ebeveynler dikkat! O markanın okul çantaları piyasadan toplatılıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 14:29

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi yapan yetkili kuruluşlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda güvensiz olduğu tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

TEHLİKE SAÇAN ÜRÜNLER TOPLATILIYOR

Yapılan denetimlerde, bazı ürünlerin sağlık açısından tehlike oluşturduğu belirlendi. Bu ürünlerin yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Bakanlık, güvenliği tehdit eden bu ürünlerin tüketicilerden toplanarak, halk sağlığının korunmasına yönelik adımlar attı.

Diakakiç markalı okul çantasının içerisinde limit değerlerin üzerinde kurşun tespit edildi. Ayrıca listede kullanımı tehlike yaratacabilecek akıllı saat kordonu, çocuk mayosu ve bebek tulumu yer aldı.

Söz konusu akıllı saat kordonunda limit değerlerin üzerinde nikel tespit edildi. Çocuk mayosu ile bebek tulumunun da sağlığa uygun olmadığı için piyasadan toplatılmasına karar verildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hangi ürünlerde kurşun var?
Boya, seramik, boru ve sıhhi tesisat malzemeleri, lehimler, benzin, piller, mühimmat ve kozmetikler dahil olmak üzere evlerimizde ve çevresinde bulunan çok çeşitli ürünlerde kurşun ve kurşun bileşikleri kullanılmıştır. Kurşun, bu geçmiş ve güncel kullanımlardan kaynaklı olarak ortama girebilir.
ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#ticaret bakanlığı
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#Ekonomi
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