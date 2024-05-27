ECB faiz indirimlerine haziranda başlayacak

27 May 2024 12:43 - Güncelleme : 27 May 2024 12:57

Türkiye için kritik tarih belli oldu! Uzmanlar 'İlanını bekliyoruz' diyerek açıkladı

Türkiye için kritik tarih belli oldu! Uzmanlar 'İlanını bekliyoruz' diyerek açıkladı

Avrupa Merkez Bankası faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı merak edilirken yetkili isim tarih verdi.

HAZİRAN AYINA İŞARET ETTİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilisi Olli Rehn, enflasyonun ECB'nin yüzde 2'lik hedefine yaklaşmakta olduğunun altını çizdi. Bu durumun haziran ayında para politikasını gevşetmeyi ve faiz oranlarını düşürmeye başlamayı mümkün kılabileceğini söyledi.

HEDEFE YAKLAŞIYORUZ

Finlandiya Merkez Bankası'nın internet sitesinde yayımlanan konuşmasında Rehn, "Enflasyon, yüzde 2'lik hedefimize sürdürülebilir bir şekilde yaklaşıyor ve bu nedenle haziranda para politikası duruşunu gevşetmek ve faizleri düşürmeye başlamak için zaman olgunlaştı" dedi.

Rehn, "Bu, tabii ki dezenflasyonist eğilimin devam edeceği ve jeopolitik durum ve enerji fiyatlarında daha fazla gerileme olmayacağı varsayımına dayanıyor" diye ekledi.