ECB faiz indirimlerine haziranda başlayacak
Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilisi Olli Rehn faiz indirimlerinin haziran ayında başlayabileceğini ifade etti.
Avrupa Merkez Bankası faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı merak edilirken yetkili isim tarih verdi.
HAZİRAN AYINA İŞARET ETTİ
Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilisi Olli Rehn, enflasyonun ECB'nin yüzde 2'lik hedefine yaklaşmakta olduğunun altını çizdi. Bu durumun haziran ayında para politikasını gevşetmeyi ve faiz oranlarını düşürmeye başlamayı mümkün kılabileceğini söyledi.
HEDEFE YAKLAŞIYORUZ
Finlandiya Merkez Bankası'nın internet sitesinde yayımlanan konuşmasında Rehn, "Enflasyon, yüzde 2'lik hedefimize sürdürülebilir bir şekilde yaklaşıyor ve bu nedenle haziranda para politikası duruşunu gevşetmek ve faizleri düşürmeye başlamak için zaman olgunlaştı" dedi.
Rehn, "Bu, tabii ki dezenflasyonist eğilimin devam edeceği ve jeopolitik durum ve enerji fiyatlarında daha fazla gerileme olmayacağı varsayımına dayanıyor" diye ekledi.