Echoes Candle & Scent Lab’e ikinci tasarım ödülü Pentawards’dan!

19 Kasım 2024 09:52 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 09:57

Doğal içerikleri ve olağanüstü koku seçenekleriyle fark oluşturan Echoes Candle & Scent Lab. aynı zamanda tasarımları ile de oldukça dikkat çekiyor.

Markamız, Londra’da Gala’sı düzenlenen ve dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden biri olan Pentawards 2024’de, 65 ülkeden gelen 2000’den fazla başvuru arasından kendi kategorisinde Gümüş Ödül ile onurlandırıldı. Yakın zamanda aldığımız diğer önde gelen tasarım ödüllerinden biri olan The Dieline Awards’daki 1.’cilik ödülünden sonra peşpeşe gelen başarılar doğallığa, sürdürülebilirliğe ve kaliteden ödün vermeyen bir estetiğe olan bağlılığımızın bir kanıtı niteliğindedir.

Bu ödül yolculuğunda bizimle olan, tüm tasarımlarımızı en başından beri büyük bir özenle hayata geçiren Studio Born kurucu ortağı Ebru Sile Göksel ödülü teslim aldı. Ürünlerimizdeki her bir detay, onların vizyonu ve emeği sayesinde anlam kazandı, kendilerine teşekkürlerimizi sunarız.

Ebru Sile Göksel ise tasarımların ortaya çıkış sürecini şöyle anlattı. “Markanın gücünü, kalitesini ve kendine has özelliklerini öne çıkaracak şekilde ikonik ve ayrışan bir tasarım dili oluşturmak istedik. Tüm koleksiyonlar, hayatımızdaki anlardan ilham alınarak isimlendirildi ve büyüyen ışık sembolü Echoes Candles’ın imzası olarak tasarlandı.”

Gelecekte de doğadan ilham alarak, estetik ve sürdürülebilirliği bir araya getiren yenilikçi tasarımlar sunmaya devam edeceğiz. Bu ödül, bizim için daha büyük başarılar için bir motivasyon kaynağıdır.

Echoes Candle & Scent Lab. doğal içerikleri ve özgün tasarımlarıyla bilinen bir yaşam tarzı markasıdır. Ürünlerimiz, doğaya ve insana saygı felsefesiyle %100 doğal malzemeler kullanılarak üretilmektedir. Daha fazla bilgi için www.echoeslab.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.