Eczacılardan muayene katılım zammına tepki! "Ücretleri tahsil etmek istemiyoruz"

25 Ocak 2025 15:07 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 15:30

Eczacılar, SGK’nın muayene katılım ücreti zamlarına tepki gösterdi. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, eczanelerin adeta tahsil veznesi gibi çalıştırılmasının hastalar ve eczacılar arasında gerilime yol açtığını, zamlarla birlikte bu sorunun derinleşebileceğini vurguladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2025 yılı muayene katılım ücretlerinezam​ yapılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararın ardından, Tüm Eczacı​ İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, bu uygulamanın eczacılar ile hastalar arasında gerilim çıkaracağını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

"HASTALARLA KARŞI KARŞIYA GELİYORUZ"

Ecz. Nurten Saydan, eczanelerin muayene katılım ücretlerini tahsil etmek zorunda kalmasının, eczacıları zor bir duruma soktuğunu vurguladı. Saydan, "SGK’lı vatandaşların muayene ücretlerini tahsil etmek bizim görevimiz olamaz. Bu angaryadır. Eczacılar olarak bizlerin görevi, ilaç ve danışmanlık hizmeti sunmaktır, tahsildarlık yapmak değil" ifadelerini kullandı.

Muayene katılım ücretlerinin hastanelerde tahsil edilmesi gerektiğini belirten Saydan, "Hastanelerde vezneler olmasına rağmen, SGK​ bu tahsilat işlemini 30 bin eczanenin üzerine yıkıyor. Vatandaş da haklı olarak soruyor: 'Beni sen mi muayene ettin, neden sen alıyorsun?' Bu durum hem bizi hem de hastalarımızı zor durumda bırakıyor" dedi.

ZAMLAR VE TAHSİLAT SÜRECİ TEPKİ ÇEKİYOR

Yeni düzenlemeye göre;

Devlet hastanelerinde muayene katılım ücreti 6 liradan 20 liraya,

Eğitim, araştırma ve şehir hastanelerinde 7 liradan 45 liraya,

Üniversitelerin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 8 liradan 45 liraya,

Özel hastanelerde ise 15 liradan 50 liraya çıkarıldı.

Bu katılım ücretlerinin, SGK’dan gelir veya aylık alanların maaşlarından, diğer kişilerin ise eczaneler üzerinden ödenmesi zorunlu hale geldi.

Saydan, artan ücretlerin tahsili sırasında yaşanan gecikmelerin, eczacı-hasta ilişkisinde gerginliğe yol açtığını belirtti. Saydan, "Vatandaş hastaneye gidip eczaneye geldiğinde, o günkü muayene ücretinin yansımadığını görüyor. Genellikle bir ay veya daha fazla süreyle eski ücretler üzerinden tahsilat yapılıyor. Bu durum bizi 'muayene ücreti danışmanlığı' yapmak zorunda bırakıyor." dedi.

"BU UYGULAMADAN VAZGEÇİLMELİ"

SGK’nın tahsilat yöntemine karşı çıkan Saydan, bu uygulamanın eczacıların sırtına yüklenen bir angarya olduğunu belirtti. "Bizler bu ücretleri tahsil etmek istemiyoruz. Eczacılar ve hastalar arasında gereksiz gerilimlere yol açan bu uygulamadan vazgeçilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların bu uygulamanın SGK tarafından zorunlu kılındığını bilmesi gerektiğini ifade eden Saydan, eczanelerin yalnızca aracı olduğunu hatırlattı. Hastaların artan ücretler karşısında SGK’yı muhatap alarak talepte bulunmasının daha doğru olacağını belirtti.